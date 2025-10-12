Júlia Centrál: ha csak egy dolog biztos az életben, az az, hogy hetedhét országra szóló buli lesz!

„Sziasztok partyarcok! Közel 20 év után a legenda visszatér… de csak 1 éjszakára!” – durrantotta el Facebook-oldalán a nosztalgiabombát Albók László október első hetében. A plakáton egy ikonikus szórakozóhely, a nagyhalászi Júlia Centrál neve harsogta: készüljenek az egykori vendégek, mert a Remember Party egyszeri és megismételhetetlen lesz. Futótűzként terjedt el a hír, a posztot több mint 1100-an osztották meg, és a közel háromszáz kommentelő előre dörzsölte a tenyerét, mert ha csak egy dolog biztos az életben, az az, hogy hetedhét országra szóló buli lesz! A kérdés már csak az volt, hogy hol...

Júlia Centrál: a nagyhalászi bulipalota visszatér, a legendás diszkó atyja Remember partyt szervez

Illusztráció: Júlia Centrál Discobar / Facebook

Nem volt népszerűbb diszkó anno a Júlia Centrálnál

A nagyhalászi Júlia Centrál a térség legnépszerűbb szórakozóhelye volt a kilencvenes és a kétezres években. Az akkor legismertebb együttesek és előadók léptek fel hétvégenként a diszkóban, amit 1999-ben még a Ganxsta Zolee és a Kartel is megénekelt a Szerb határ felé című dalában.

„Király a buli, de Nagyhalász az ász, van egy pár hely, amit lazán legyaláz...” – idézték fel a bejegyzés hozzászólói is, azt azonban kevesen tudják, miért érezte úgy a banda, hogy meg kell említeniük a legkeletibb megye alig néhány ezres kisvárosát. Big Daddy Laca két évvel ezelőtt egy TikTok-videóban árulta el.

A 90-es évek második felében rengeteget hakniztunk. Érdekes módon az ország keleti fertályán sokkal népszerűbbek voltunk, mint a nyugati rész. Nagyon sokat jártunk Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, azt a részt teljesen bemozogtuk. Nyíregyháza mellett volt pár kilométerre egy kisváros, Nagyhalász, azon belül is a Júlia Centrál. Ahhoz képest, hogy ez egy kisváros volt, ez a Júlia Centrál egy hatalmas nagy szórakozóhely volt. Tulajdonosa, Albók Laci – máig aranyba foglaljuk a nevét – egy zseniálisan jó ember volt, majdnem minden hónapban meghívott egyszer minket, de kéthavonta tuti, hogy mentünk. A színpadnál volt egy kis helyiség, az tulajdonképpen ilyen öltöző volt, és volt benne kettő borzalmasan nagy hűtő. Laci azt nekünk mindig színültig rakta piával. Az örök érvényű alapelvünk az volt, hogy földet vissza nem adunk, úgyhogy rendszeresen mind a két hűtőt letorzsáztuk teljesen. Aztán azt is lehetett mondani, hogy tulajdonképpen nálunk volt a Júlia Centrál kulcsa, mert rendszeresen záróráig voltunk, és mindig az volt, hogy velünk együtt söpörték ki a helyet

– nosztalgiázott a Kartel oszlopos tagja. A videó kommentelői között akadt, aki ott ismerte meg a későbbi feleségét, mások, régi törzsvendégek, akik húsz éve nem beszéltek, ismét egymásra találtak... Hát ennyire volt népszerű a nagyhalászi Júlia Centrál, de vissza a jelenbe!