Fél évszázad szeretetben: 50 éves lett a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda

Ötven évnyi gyermeknevelés, történetek, mesék, ölelések, elindulások és visszatérések. A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda az idén ünnepli fennállásának fél évszázados jubileumát, és ezzel együtt mindazokat, akik 1975. október 18-a óta beléptek az ajtaján: kicsiket, nagyokat, nevelőket és álmodozókat.

Munkatársunktól

Kevés olyan hely van, ahol a kartondoboz pillanatok alatt hajóvá változik, a székek vonatokká, a fakanálból varázspálca lesz, a takaró alatt pedig kastély születik. A déli alvás itt nem kötelező pihenés, hanem belépő egy másik világba, a varázslatok birodalmába. Ebben a világban pedig az idő máshogy telik: lassabban, melegebben. Így volt ez múlt szombaton is, amikor ötven évnyi utazás után – noha csak egy rövid megemlékezés erejéig – megállt a képzeletbeli vonat, hogy a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda egykori ovisai és nevelőik visszanézzenek az útra, amit közösen bejártak. 

50 éves a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda.
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda: ötven év legszebb pillanatait ünnepelték múlt szombaton az intézményben
Fotó: az óvoda archívuma

Nagycserkeszen 1975 októberében nyitotta meg kapuit a Nagycserkeszi Napköziotthonos Óvoda Keczkó Mihályné vezetésével, majd 1987 szeptemberében Flaskár Lászlóné vette át az intézmény irányítását. Nyugdíjba vonulása után, huszonegy esztendeje Monyók Erzsébet vezeti az azóta kibővült, biztonságos és akadálymentesített, a XXI. század igényeinek megfelelő, korszerű és jól felszerelt, immár 50 éves Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyhát – osztotta meg portálunkkal az intézmény.

Ötvenéves a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda

Fotók: Óvoda

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda: öt évtized legszebb pillanatai

Az ünnepségen felelevenedtek az egykori történetek, az apró cipők kopogásából emléknyom lett, a gyerekkacajokból könnycseppek. Ötven évnyi köszönet és hála könnycsepjei, amelyekből jutott Flaskár Lászlóné és Babolcsiné Vasas Etelkának is, akik elismerésben részesültek négy évtizedes szolgálati idejükért, valamint Kander Margónak, aki fáradhatatlan tenni akarásáért miniszteri elismerést vehetett át. A nagycserkeszi évforduló nem végállomás volt, hanem egy fontos megálló, ami lehetőséget teremtett az elmúlt fél évszázad legszebb pillanatainak felidézésére.

