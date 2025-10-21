Fél évszázad szeretetben: 50 éves lett a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda: öt évtized legszebb pillanatai

Az ünnepségen felelevenedtek az egykori történetek, az apró cipők kopogásából emléknyom lett, a gyerekkacajokból könnycseppek. Ötven évnyi köszönet és hála könnycsepjei, amelyekből jutott Flaskár Lászlóné és Babolcsiné Vasas Etelkának is, akik elismerésben részesültek négy évtizedes szolgálati idejükért, valamint Kander Margónak, aki fáradhatatlan tenni akarásáért miniszteri elismerést vehetett át. A nagycserkeszi évforduló nem végállomás volt, hanem egy fontos megálló, ami lehetőséget teremtett az elmúlt fél évszázad legszebb pillanatainak felidézésére.

