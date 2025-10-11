október 11., szombat

Pásztorforgatag

1 órája

Pattogott az ostor, s a csikósoktól tátva maradt a sóstói skanzen népének szája!

Címkék#pásztor#Nyíregyháza#hagyomány#Sóstói Múzeumfalu

Cseretés, bojtáravatás, csikósbemutató... A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu Pásztorok világa című rendezvénye az idén is bővelkedett izgalmakban.

Munkatársunktól

Szent Vendel napja ugyan még egy kicsit odébb van, szombaton már Brigitta is jelezte: közel a pásztormulatságok ideje, amikor a rideg életformát élők – gulyások csikósok, kanászok, juhászok – végre egy kicsit a vásározásra, a mulatságra is gondolhattak. Ekkorra ugyanis megvolt a számadás, a jószágot téli szállásra hajtották. Ugyan a pásztorkodás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájegységeiről kikopott, aktívan már sehol se művelik, nem volna helyénvaló, ha a mesterségekhez kapcsolódó hagyományok elvesznének. Így gondolják ezt Nyíregyházán is: a Sóstói Múzeumfaluban Pásztorok világa címmel egész napos rendezvénnyel igyekeztek visszaemelni a köztudatba az idén is az egykor élő szokásokat.

Pásztorok világa a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban.
Pásztorok világa: a sóstói skanzenben idézték fel az állattartó mesterségekhez fűződő hagyományokat és szokásokat szombaton
Fotó: Sipeki Péter

Pásztorok világa: az eső sem szegte kedvüket

A pásztorforgatag programja is gazdagra sikeredett, volt bábszínház, csikósbemutató, csergetés, népzene és -tánc, előadást tartott Pregitzer Fruzsina színművész, majd Mahovics Tamás néptánckutató és -pedagógus, de a bojtáravatás sem maradt el.

Juhászok világa

Fotók: Sipeki Péter

