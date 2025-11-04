Dráma a nyírpazonyi temetőben! Összeesett egy idős asszony, életet mentettek a polgárőrök!

Összeesett egy idős asszony a hétvégén a nyírpazonyi temetőben. Életet mentett a polgárőrök gyorsasága és határozottsága.

A Nyírpazony-Kabalás Polgárőr Egyesület tagjai egy nagyon nehéz helyzetben is példásan helyt álltak, életet mentett a polgárőrök gyorsasága

Fotó: polgárőrség

A családtagok azonnal értesítették a Nyírpazony-Kabalás Polgárőr Egyesület éppen temetői szolgálatot teljesítő polgárőreit, akik késlekedés nélkül intézkedtek: mentőt hívtak, és mert tudták, hogy a helyi háziorvos is a sírkertben tartózkodik, őt is azonnal megkeresték. A háziorvos ellátta a sérültet, míg a mentőszolgálat munkatársai meg nem érkeztek. A mentők érkezését a polgárőrök segítették, útba igazították az egységet, hogy az mihamarabb megkezdhesse az idős nő ellátását – közölte a polgárőrszövetség.