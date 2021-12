Telemann, Sallinen, Csajkovszkij és Schönberg darabjaiból ad koncertet Fenyő László csellóművész és az Anima Musicae Kamarazenekar november 30-án a Zeneakadémia Nagytermében.

Illúziók, szerelmek, halhatatlan idealisták elevenednek meg az Anima Musicae Kamarazenekar november 30-i koncertjén, amelynek visszatérő témája az éjszaka zenéje. Az est szólistája Fenyő László, aki lélegzetelállító technikájával, felkavaró energiájával, zenei alázatával napjaink legnagyobb csellóművészeinek egyike.

A kamarazenekar Pjotr Iljics Csajkovszkij népszerű romantikus melódiái, a Pezzo Capriccioso és a Nocturne mellett egy kortárs művet is műsorára tűz.

A finn Aulis Sallinen kortárs technikákat is ötvöző, dallamos művei közül az egyik legjátszottabb a szólócsellóra és vonószenekarra komponált Kamarazene III, azaz a felcsendülő, Don Juant és Don Quijotét megidéző táncsorozat, a The Nocturnal Dances of Don Juanquixote.

Szintén Don Quijotét, illetve Cervantes regényének főbb alakjait jeleníti meg a barokk kor egyik legtermékenyebb és legsikeresebb szerzője, Georg Philipp Telemann műve, a Don Quixote szvit.

A 8 tételből álló programzene többek között a szélmalomharcot, az imádott Dulcinea iránti szerelmes sóhajokat és Sancho Panzát eleveníti fel. Az est zárásaként újabb irodalmi ihletésű mű, Schönberg egyik leghíresebb fiatalkori alkotása, a Megdicsőült éj vonószenekari változata csendül fel.

Fenyő László 1975-ben született Debrecenben.

Lehengerlő technikája, érzelemdús játéka és végtelen zenei alázata minden fellépését ünnepi alkalommá varázsolja.

13 évesen, az országos zeneiskolai gordonkaverseny győzteseként került a Zeneakadémia előkészítő tagozatára, Mező László professzorhoz, a Bartók Kvartett csellistájához. Később a Lübecki Zeneművészeti Főiskolán David Geringas növendékeként diplomázott. 2001-ben Németország egyik legjobb együtteséhez, a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarához szerződött. 1991 és 2000 között 9 versenyen indult, és szinte mindig dobogós helyezést ért el. 1998-ban győzelmet aratott a Magyar Rádió Országos Gordonkaversenyén, 2004-ben pedig megnyerte az egyik legrangosabb megmérettetést, a Pablo Casals Nemzetközi Gondonkaversenyt.