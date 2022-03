Olvasni jó! 4 órája

Az Ivan & The Parazol lesz a vendég a Várkert Bazárban

Legkedvesebb költőikről, íróikról vallanak művészek és gondolkodók a Várkert Irodalom új sorozatában: a Nagyok nagyjai széria vendége lesz március 29-én az Ivan and The Parazol két tagja is.

A Várkert Bazár Rendezvénytermében Ugron Zsolna író meghívására érkezik Vitáris Iván énekes, Balla Máté gitáros és Nagy Katica színésznő. A szövegek hol dalban, hol prózában, hol duóban vagy éppen trióban fognak elhangzani - közölték a szervezők.

Március 29-én a klasszikus és fantasy, hazai és világirodalom egyszerre kerül terítékre: Szerb Antal és J. R. R. Tolkien 20. századi karaktereit idézik meg a vendégek. Mítoszokon és személyes vallomásokon, háttérsztorikon és drámai életutakon keresztül pillanthatunk be két rockzenész könyvtárába.

Mint írták, a Várkert Irodalom új sorozatában lesznek olyanok, akikről tudjuk, hogy sokat olvasnak, és olyanok is, akikről talán nem az olvasás jut először eszünkbe. A klasszikus vagy kortárs művek személyes vallomásokon, történeteken, anekdotákon keresztül kerülnek néha váratlan, szokatlan kontextusba. "A Nagyok nagyjai spontán utazás a meghívott vendégek személyes könyvtárába, ahova néha váratlan kerülő utakon vagy éppen meghökkentő rövidítéseken jutunk el" - áll a közleményben. Borítókép: Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol együttes énekese

