Egyedülálló nagyzenekari koncertet ad a CityRocks a Dunaújvárosi Stadionban 2022. augusztus 6-án. Az egyedi színpadrendszeren 120-140 rockzenész mellett taiko dobosok, fúvósok játszanak majd együtt hazai és nemzetközi slágereket egy gyermekkórus közreműködésével.



"A CityRocks háromnapos zenésztábora során rock-kamionos felvonulást, a Szalki-szigeten koncerteket és jam sessionöket, örömzenéléseket is szervezünk. A tavalyi sikeres együttműködés eredményeképpen már szinte hazajövünk a Szalki-szigetre és Dunaújvárosba. Nagyon reméljük, hogy a háromnapos táborunkkal is egy zenei energiabombát robbantunk majd a megyeszékhelyen"

- mondta Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője.





A háromnapos zenésztábort 2022. augusztus 5-6-7-én tartják. Pénteken a Szalki-szigeten több zenekarnak, jam sessionöknek adnak helyet, szombaton a Dunaújvárosi Stadionban az esti órákban a CityRocks nagyzenekar ad majd egy két órás koncertet, majd azt követően a Hollywood Rose (Guns N' Roses Tribute Band – Hungary) lép fel. Vasárnap pedig 40-50 zenész részvételével egy Rock Kamion fogja Dunaújváros utcáit járni.



„A nagyzenekari koncert szinte egyedülálló Magyarországon, hiszen 120-140 énekes, és hangszeres vesz részt benne. A koncertre egy többszintes színpadrendszert építünk, emellett LED-falakra vetítjük ki a koncertet"

- mondta Révész Zsolt, a CityRocks kreatív vezetője.



A CityRocks tavalyi, dunaújvárosi rockflashmobján 400 zenész vett részt. A koncertet több ezren nézték meg élőben, az ott készült kisfilmek pedig már 30 milliónál is több megtekintést értek el. A CityRocks eddigi koncertjfilmjeit pedig a média partereiknek is köszönhetően már 160 milliónál többször nézték meg világszerte.

„Dunaújváros 2022-ben is a rock városa lesz. A tavalyi CityRocks flashmob elvarázsolta az itt élőket. Nagyon örülök, hogy idén visszatérnek, és ahogy látjuk, végre mindenféle korlátozás nélkül zenélhetünk együtt. Nagyon kellenek az ilyen színes programok, Dunaújváros utcáira visszatér az élet a hosszú pandémiás bezártság után.”„

mondta Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere.



A zenésztáborra 2022. április elsejétől lehet majd jelentkezni. A CityRocks idén, 2022-ben is tart több száz fős rockflashmobot, ennek időpontját és helyszínét hamarosan bejelentik.

További információk: www.cityrocks.hu