Szóljon ez a nap néptáncról, népzenéről, kicsiknek-nagyoknak, országhatáron innen és túl!

– ezzel a felhívással invitál a Hagyományok Háza a XI. Táncház Napjára. Az idei esemény azért különleges, mert az első táncház megrendezésének 50. évfordulóját is megünneplik.

A meghívót erősíti az alábbi videó, amelyben Lelkes Lajos és Stoller Antal, az első budapesti táncház szervezői osztják meg gondolataikat az félszáz esztendeje született táncházról.

Ennek apropóján ország-, világszerte ismét számos program várja majd mindazokat, akiket már magával ragadott a népzene, néptánc sodró világa, és azokat is, akik csak most szeretnének belekóstolni. A központi rendezvényt ezúttal a budapesti Liszt Ferenc tér Zeneakadémia előtti részén rendezik meg, ahol egész délután élőzenével kísért tánc- és énektanítás, valamint kézműves-foglalkozások várják az érdeklődőket.

A Táncház Napjának előestéjén, pénteken népzenei gálakoncertre várják a közönséget.

A Táncház Napjához kapcsolódóan több éve a Zeneakadémián népzenei gálakoncertet is rendezünk. Idén, az ötvenéves jubileumra való tekintettel a koncertre különös figyelem vetődik. A műsor szerkesztője Árendás Péter, az est házigazdája, az első táncházban is muzsikáló Sebő Ferenc lesz, s a fellépők névsora is figyelemreméltó, fellépnek többek között olyan legendák, mint a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta, de nem hiányozhat a legfiatalabb generációt képviselő Sarjú Banda sem, kifejezve a táncházmozgalom fiatalokat is meghódító erejét

– hívja fel a figyelmet az ünnepi eseményre Hont Angéla, az első Táncház Napja egyik elindítója.

Szombaton délután érdemes lesz betérni az Írók Boltjába, ahol délután fél 4 órától mutatják be a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent Táncház 50 című interjúkötetet. A bemutatót múltidéző beszélgetés követi.

A napot az este 8 órakor kezdődő össznépi kalotaszegi villámcsődület koronázza meg. A talplávalót a Magos Együttes húzza. Ezt követi a közös zenés felvonulás a Batthyány térről a Hagyományok Házába, ahol az este 9 órakor kezdőd táncházban lehet ropni.

Egy kis táncházhistória

A Táncház Napja az első városi táncház 40 éves évfordulójához kötődik. Megálmodói hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a budapesti Liszt Ferenc téren, az Írók Boltja szomszédságában. Azért erre a kultikus helyszínre esett a választásuk, mert 1972. május 6-án, a könyváruház különtermében rendezték az első városi táncházat. Az akkor még zártkörű klub később a Bartók Táncegyüttesnek és emblematikus vezetőjének, Timár Sándornak köszönhetően megnyílt a néptánc iránt érdeklődők előtt. A kezdeményezés gyorsan terjedt a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság körében.

A Táncház Napjának indulása azért is nevezetes, mivel azokban a hónapokban vették fel a módszert az UNESCO Legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe. Az első rendezvénnyel a szervezők ország-világ előtt kívánták népszerűsíteni a táncházat, mint szórakozási, közösségi formát. Az első alkalom után a Táncház Napját már országos érdeklődés kísérte. A Hagyományok Háza és a társszervező Hagyományok Háza Baráti Köre felhívást tett közzé, hogy mind a Kárpát-medencei, mind pedig a diaszpórában élő magyarság is hasonló rendezvényekkel tegye emlékezetessé május első szombatját. Az elmúlt évtized meghozta gyümölcsét, a nap hagyománnyá vált, s olyan emlékezetes eseményekre tekinthet vissza, mint például az 2018-as New York-i rendezvénysorozat.

A megalakulásának huszadik évfordulóját ünneplő Hagyományok Háza a táncházmozgalom kiemelt nemzeti intézményévé vált. A most létrejött Erdélyi Hagyományok Háza is e hagyomány letéteményese. Az intézmény Erdélyben a Széki Szabadegyetemmel emlékezik a táncházmozgalom indulására.

A XI. Táncház Napjának részletes programja a Hagyományok Háza honlapján és az esemény Facebook-oldalán is megtalálható.

Borítókép forrása: Hagyományok Háza