A magyarok a közlekedés fejlődésében is meghatározó szerepet játszottak, ez derül ki a mobilitási csomóponton, amelyen a tökéletes állapotban lévő autómatuzsálemek mellett interaktív elemek mutatják meg a hazai tervezők hozzájárulását a biztonságos és sokak által elérhető autózáshoz és tömegközlekedéshez.

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás autószalonjában időről időre frissül a kínálat, május elején három autó búcsúzott és három új különlegesség érkezett a helyükre

fordMint írják, az 1931-es Maikäfer átadta helyét egy 1934-es, vajszínű Standard Superiornak. Mindkét típus Ganz József tervei alapján készült, ő volt az a magyar származású mérnök, aki felvetette egy olcsó népautó megalkotásának ötletét.

A tájékoztatás szerint Paul Jaray, azaz Járay Pál két járműve is helyet cserélt a szalonban, a Tatra 77-es helyét egy Tatra 87-es vette át. A magyar tervező léghajók tökéletesítésével kezdte pályafutását az első világháború idején, majd később a közúti közlekedés felé fordult az érdeklődése.

A közlemény felidézi, hogy csehszlovák Tatra is az előremutató modelleket kereste, így a T77 megalkotásánál Járay Pál segítségét vették igénybe az áramvonalas automobil karosszériájának kialakításakor. Prototípusa 1934-ben debütált Berlinben, majd világhódító útra indult. A nemrég érkezett Tatra 87 a korábbi típusokkal ellentétben csővázas konstrukció helyett önhordó szerkezetű, a hátán hatalmas szárny irányítja a menetszél útját.

A harmadik jármű egy 1915-ös Ford T-modell, amely egy 1921-es évjáratú ugyanilyen autó helyére került. A típus tervezője Galamb József, akit 1907-ben Henry Ford egy egyszerűen kezelhető, minél olcsóbb autó tervezésével bízott meg. Ez a jármű lett a világ első népautója T-modell néven - emlékeztet a közlemény.

Az Álmok Álmodói 20 - Világraszóló magyarok, világformáló találmányok című kiállítás tudományterületek szerint rendezve összesen 600 magyar találmányt, felfedezést ötletet mutat be közel 6000 négyzetméteren. A tárlat a Millenáris területén 2023. január végéig látogatható

Borítókép: Dankó Virág, a Millenáris ügyvezetője az Álmok álmodói 20 - világraszóló magyarok, világformáló találmányok című kiállítás megnyitóján Budapesten, a Millenárison 2022. február 14-én (MTI/Balogh Zoltán)