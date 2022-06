Az 1951-ben alakult, több mint 60 országban tevékenykedő Nemzetközi Ingatlanszövetség, a párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot (FIABCI World Prix d'Excellence), amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A 30 évvel ezelőtt útjára indított FIABCI World Prix d’Excellence a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázata, amelynek történetében eddig öt kontinens 37 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A nemzetközi zsűriben 31 ország 63 tekintélyes szakembere vett részt, képviselve az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát.

A bírálat főbb szempontjai: az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti és városépítészeti színvonala, a kivitelezés minősége és a megvalósítás időtartama. Emellett értékelik az értékesítés és bérbeadás eredményességét, valamint a környezetvédelmi szempontokat és az ingatlanfejlesztés társadalmi hasznosságát.

A magyar díjazottak

A pályázat jelentőségét felismerve először Brazília és Malajzia, majd Magyarország is meghirdette saját nemzeti ingatlanfejlesztési nívódíj pályázatát azzal a céllal, hogy a nyertesek képviseljék országukat a FIABCI World Prix d’Excellence pályázaton. Ma már több mint 20 ország rendezi saját nemzeti pályázatát hasonló megfontolásból.

A hagyományoknak megfelelően a FIABCI Magyar Tagozata által szervezett XXII. és XXIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat győztesei vettek részt a nemzetközi pályázaton. Gönczi László, a FIABCI World Prix d’Excellence Bizottság alelnöke, a FIABCI Magyar Tagozatának elnöke kiemelte: az előző évek sikersorozata folytatódott. A nemzetközi zsűri nagyra értékelte, hogy a magyar ingatlanfejlesztők nagy gonddal újítják fel és keltik újra életre a műemlék épületeket. A szakemberek dicsérték az új létesítmények kiemelkedő műszaki színvonalát, a környezetbarát technológiák alkalmazását és elismerték a létesítmények társadalmi hasznosságát. Külön kiemelendő a magyar tervek alapján, magyar önkéntesek és helyi lakosok részvételével megvalósított solar school a Himalája-hegységben, Indiában. E kisméretű, helyi anyagokból megépített, a helyi gyermekek oktatását lehetővé tévő iskola sikere mutatja meg a FIABCI World Prix d’Excellence pályázat lényegét: Nem az alkotás mérete, hanem minősége, társadalmi hasznossága a legfontosabb.

A Szervita Square Building aranyérmet nyert a Többfunkciós Épület és a Fenntartható Ingatlanfejlesztés kategóriákban

A Szervita Square Building Közép- és Kelet-Európa első és egyetlen LEED Platinum környezettudatos minősítéssel rendelkező többfunkciós (mixed-use) épülete, amely 14.500 négyzetméteren kínál prémium kiskereskedelmi- és irodatereket, valamint luxus lakóingatlanokat Budapest szívében. Az ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) irányelvei és értékei mentén megfogalmazott és megvalósított projekt alig egy évvel műszaki átadása után már 100%-os bérbeadottsági mutatóval büszkélkedhetett, és nemzetközi befektetői értékesítése is sikeresen lezárult egy régiószinten is jelentős benchmark deal keretében. A pesti Belváros történelmi, kulturális, turisztikai és kereskedelmi presztízskörnyezetében, az UNESCO világörökségi pufferzónájában életre hívott épületet az utóbbi évek legnagyobb piaci várakozása előzte meg.

Sasvári Gabriella, a Horizon Development ügyvezető partnere és fejlesztési igazgatója így méltatta a cég sikeres részvételét a FIABCI World Prix d’Excellence idei megmérettetésén: „A Szervita Square Building aranyérme mind a többfunkciós épületek mind a fenntartható ingatlanfejlesztések kategóriájában óriási elismerés számunkra egy ilyen nívós nemzetközi mezőnyben, és megerősít minket abban a hitünkben, hogy a globális befektetési piacon is vonzó, prémiumkategóriás, környezettudatos projekteket fejlesszünk a jövőben is. Visszatekintve a Horizon Development eddigi részvételére: cégünk az ingatlanpiaci Oscar-díjként nyilvántartott verseny történetében a legtöbb díjat elnyert magyarországi ingatlanfejlesztő cég. A 2022-es sikereket megelőzően Eiffel Square, Eiffel Palace, Váci 1 és Promenade Gardens projektjeink is kimagaslóan teljesítettek a FIABCI Prix d’Excellence magyarországi és globális seregszemléjén, és reméljük, hogy hamarosan induló ParkSide Offices kereskedelmi fejlesztésünk is FIABCI-várományos lesz majd 2025-ben.”

A Komáromi Csillagerőd Örökségvédelem kategória első helyezett

Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy zsinórban a második évben részesülhetett a FIABCI rangos elismerésében a Liget Budapest Projekt fejlesztése. A Millennium Háza tavalyi, s a Komáromi Csillagerőd idei díjazása is megerősíti, hogy a megvalósításért felelős Városliget Zrt. mára a kulturális ingatlanfejlesztés meghatározó szereplőjévé vált. – mondta az elismerés kapcsán Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A régóta hányatott sorsú Komáromi Csillagerőd teljes körű rekonstrukciója és bővítése a Liget Budapest Projektnek köszönhetően megvalósult. A több mint három évig tartó munkálatok során – Mányi István Ybl-díjas építész tervei alapján – az erődépületet és környezetét felújították, és kiegészítették egy új, többfunkciós kulturális központtal, modern kiállítótérrel is, ezzel a meglévő épület nettó alapterülete több mint 7.000 m2-re növekedett. Az erődben a Szépművészeti Múzeum sokat vándorolt gipszmásolati gyűjteményének csaknem 300 jeles darabja talált végleges otthonra, az antikvitás korától a reneszánszig megidézve az európai szobrászat legkiemelkedőbb alkotásait. A felújítást megelőző fél évszázadban a Csillagerőd folyamatosan lepusztult, felújításával az erődrendszer – amely az 1800-as évek végén Közép-Európa legnagyobb katonai komplexuma volt – egyik legjelentősebb épületegyüttese nyerte vissza korhű, eredeti állapotát. Az új létesítmény immáron oktatási, ismeretterjesztési feladatokat lát el, interaktív múzeumi körülmények között, igazi családbarát kulturális intézményként várja a látogatókat. A fejlesztés kapcsán fontos kiemelni, hogy a Liget Budapest Projekt ma Európa legnagyobb kulturális tartalmú városfejlesztése, melynek keretében a Városliget komplex megújítása mellett megvalósult Magyarország egyik legfontosabb építészeti értékmentése is. Több mint 70 évnyi elhanyagoltság után restaurálták és ismét látogathatóvá vált a Szépművészeti Múzeum impozáns Román Csarnoka, és lezajlott az egykori Olof Palme Ház, a Városliget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete, illetve a Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója.

A Városfejlesztés kategóriában első helyezett lett a BudaPart

A BudaPart projekttel egy unikális, urbánus, mégis természetközeli városnegyed jön létre mintegy 54 hektáros területen. A Property Market Kft. ingatlanfejlesztésében 2017 júniusában indult beruházás egyedülálló, mind elhelyezkedésének, mind a zöld- és vízfelület magas arányának köszönhetően. A teljes fejlesztési területből (23 hektár) 17 hektár beépíthető, így a leendő közparkokkal együtt a BudaPart majdnem fele, 26 hektár zöldfelület marad, melynek része a Kopaszi-gát is, illetve a terület része a 11 hektárnyi vízfelület is. A megközelítőleg 10 éves, maximum 6 fázisban megvalósuló beruházás alatt összesen 15 lakó- és 13 irodaház, valamint egy hotel fejlesztése valósul meg, így várhatóan közel 3.000 lakás, 250.000 négyzetméter iroda-, és nagyságrendileg 15.000 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, ahol mintegy 25-30.000 városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben. A beépítési koncepciót a fejlesztő a dán ADEPT építészirodával dolgozta ki.

Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, büszkék arra, hogy a világ legnagyobb, ingatlanfejlesztőket és -befektetőket tömörítő szervezete, a FIABCI a világ legjobbjának választotta a BudaPart projektet. Hangsúlyozta, hogy a 2021-es esztendő mérföldkő volt a cég életében, a vállalat első projektje a BudaPart, meghatározó városrészfejlesztési projektté vált. Az átadott területeken XXI. századi városnegyed kelt életre a Lágymányosi-öböl partján. A fejlesztés végére a BudaPart majdnem fele, 26 hektár zöldfelület marad, melynek része Budapest egyik legnagyobb közparkja, a Kopaszi-gát is. A beruházási zóna azonban ennél nagyobb, mivel ahhoz kapcsolódóan számos közmű és közlekedési infrastruktúrafejlesztés valósul meg, ami a városnegyedet körülvevő közterületekre esik. Budapest modernkori történetének legnagyobb ingatlanfejlesztése továbbra is a terveknek megfelelően halad.

A Millenáris Széllkapu Park a Közcélú Infrastruktúra Fejlesztés kategória első helyezését érte el

Közép-Európa legnagyobb, háromdimenziós függőkertjével, cseresznyefa-ligettel, erdő-mező-tó hármasával, látványos design-napelemekkel és 355 új fával nyitotta meg kapuit 2020-ban Budapest modern pihenőparkja, a Millenáris Széllkapu park. A Millenáris Széllkapu generáltervezői csapatát, azaz a TSPC iroda építészeit Könözsi Szilvia és Kádár Mihály építészek vezették. A jelentős rozsdaövezeti fejlesztés az egykori Ganz-gyárak elhanyagolt, szennyezett területét változtatta kreatív és látványos pihenőparkká, építészeti formanyelvével és tájépítészeti megoldásaival a Millenáris korábban kialakított parkrészéhez kapcsolódva. A 35 ezer négyzetméter területű Széllkapu park leglátványosabb eleme a 350 tonnás acélvázra felfuttatott zöldfal, amely közlekedő és összekötő elemként, illetve pihenő és kilátópontként is funkcionál. Ez egyébként Közép-Európa legnagyobb függőkertje; 4000 négyzetméter vertikális zöldfelülettel a park egyfajta kiterjesztése. A park hármas egységre szerveződik: a buja, sűrű növényzet az erdők, a vadvirágos rész a magyar mezők, a két egység találkozásánál a 650 négyzetméter felületű tó az élővizek világát idézi.

A park építészeti fókuszpontjába három látványos, egyedileg tervezett design-napelemet helyeztek el a TSPC mérnökei: ezek az építmények nemcsak árnyékot adnak, hanem bekapcsolódnak a park energiaellátásába is. A park jelentősen növeli a főváros zöldfelületeit, a nyitás óta Budapest egyik legkedveltebb találkozópontja, rekreációs zöld zónája lett. A tervezést. és. kivitelezést a TSPC BIM Kft. egyedi BIM alapú megoldásai és szolgáltatásai támogatták.

Könözsi Szilvia a TSPC csoport építész tervezési igazgatója és Kádár Mihály tulajdonos és ügyvezető elmondta, „Több hazai díjazást követően alázattal szemléltük, hogy egy ilyen nemzetközi megmérettetésen – a FIABCI nemzetközi zsűrije is - elismerték a munkásságunkat. Bár a díjátadón nem mindenkinek volt lehetősége részt venni; az érdem az egész generál tervezői csapatot illeti. Köszönettel tartozunk a csapatunknak és a csapathoz csatlakozó szakembereknek, hogy ez a projekt ilyen sikerrel valósulhatott. meg. Azt látni, hogy milyen sokan használják és szeretik a Széllkapu parkot és a FIABCI nemzetközi díját megkapni; együtt a legnagyobb elismerés számunkra.”

Váci Greens E és F irodaházak ezüstérmes elismerést kaptak Irodaház kategóriában

A Váci Greens egy nagyszabású, campus-stílusú fejlesztés Budapesten, a XIII. kerületi Váci úti irodafolyosón, 130.000 négyzetméternyi exkluzív „A+” kategóriás irodaterülettel, kiterjedt zöld közösségi környezetben. A koncepció összesen hat épületből áll és két fázisban valósult meg (I. fázis – A, B C és D épület, II. fázis – E és F épület). A pályázaton a Váci Greens 2020-ban átadásra került II. fázisával, vagyis az 50.000 m2 irodaterületet magában foglaló E és F irodaházakkal nevezett a projekt fejlesztője, az ATENOR.

A Váci Greens Budapest elsőszámú üzleti negyedének szívében helyezkedik el, mindössze 400 méterre M3-as Gyöngyösi utcai metrómegállótól és a Duna Plaza Bevásárlóközponttól. A komplexum azon helyi és nemzetközi cégeknek nyújt ideális irodai megoldást, melyek a legmagasabb minőséget keresik, és arra törekednek, hogy alkalmazottaiknak kényelmes, fenntartható és barátságos munkakörnyezetet biztosítsanak.

A Váci Greens tervezése és kialakítása a legjobb építészeti dizájnt ötvözi a legmodernebb és a lehető legmagasabb fokú környezettudatos építési technológiákkal. A projekt fejlesztője, az ATENOR a kezdetektől feladatának tekinti, hogy felelősséget vállaljon a környezetért, ezért kizárólag fenntartható épületeket hoz létre, melyek a BREEAM-en belül elérhető, „Excellent”, vagyis „Kiváló” minősítésben részesülnek. 2008-ban az ATENOR Magyarországon elsőként jelent meg mint zöld irodaépület fejlesztő, és azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy projektjei összhangban legyenek az ökológiai követelményekkel. A környezetvédelem mellett egy másik, nagyon jelentős tényezőt, a társadalmi felelősségvállalást is fejlesztéseik fókuszába helyezték. Ezért nemcsak hazai, de világviszonylatban is elsőként az ATENOR az a fejlesztő, aki az Access4you által 8 SPI (speciális igényű emberek) célcsoport igényeinek figyelembevételével megalkotott, 500 szempontot tartalmazó minősítési rendszer követelményei szerint tervezi az összes épületét, támogatva ezzel a testi és szellemi fogyatékkal élők integrációját.