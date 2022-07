Az idén - a régi magyar slágerektől Duke Ellington zenei örökségén át a Barbra Streisand életművének darabjait felvonultató estig - többféle stílus szerepel a kínálatban - olvasható a Müpa közleményében.

A fesztivál nyitóestjén az erre az alkalomra életre hívott Echoes of Ellington című produkció várja a nézőket a Fesztivál Színházban. A nyolctagú formációban a német, holland, angol és magyar művészek Duke Ellington munkásságából adnak ízelítőt. A dzsessztörténet egyik legnagyobb zeneszerző-zongoristájának művei Frank Roberscheuten hangszerelésében hallhatók.

A második napon a Müpa kültéri színpadán az idei Jazz Showcase-en már bemutatkozó, a szakmai, illetve a közönségdíjat elnyerő együttesek, azaz a Reggie Jonas Jr. Trió és a Bangó Adrienne Quartet lépnek fel, az estét a Hot Jazz Band zárja a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Az együttes jubileumi koncertje Haccacáré címmel hallható augusztus 27-én. A Hot Jazz Band 2020-ban ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját, a világjárvány miatt azonban csak 2022-ben rendezheti meg jubileumi koncertjét. Az együttes vendégszólisták és -zenekarok egész sorával pótolja be a világjárvány miatt elmaradt jubileumot - emelik ki a közleményben.

Mint írják, mások mellett fellép Illényi Katica, a Hungarian Banjo Kings, de társaival színpadra lép Bóbis László sztepptáncvilágbajnok és Janicsek Gábor szvingtáncvilágbajnok is.

A zárónapon Kozma Orsi Barbra Streisand! - és én? című estjén a több műfajban maradandót alkotó énekesnő legnagyobb slágerei, korai, kevésbé ismert dalai és legendás duettjei hangzanak el - utóbbiak Szabó Kimmel Tamás vendégszereplésével. A koncert gazdag hangzásvilágát Kozma Orsi saját zenekara mellett a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar garantálja - olvasható a közleményben.

A fesztivál házigazdája az idén is Szalóky Béla lesz, aki pénteken harsonázni is fog az Echoes of Ellington című produkcióban.

A JazzTime fesztivál részletes programja az alábbi linken érhető el.