Az első a Szobor a hegyen – A Cenk-tetőn lévő Árpád-szobor története című kiadvány. Kovács Lehel István vaskos könyve a legkeletibb millenniumi emlékművünkről szól, amely Brassó felett őrködött, amíg fel nem robbantotta néhány besszarábiai román terrorista egy évvel az első világháború kitörése előtt.

A számos korabeli fotóval és dokumentummal tarkított kötetből azt is megtudhatjuk, hogy az Árpád-emlékművet felállítása idején még a szászok is támadták a magyarsága miatt. A múltról és a jelenről szóló, ám a jövőbe is mutató kötet értékét a kihajtható színes képeslapmelléklet is emeli.

Kovács Lehet István kötete Brassóba kalauzol el minket

A Millenniumi emlékművek-sorozatban a második ifj. Csámpai Ottó A Zobor-hegyi ezredéves emlékmű című kötete. Ezt a felvidéki emlékoszlopot is 1896-ban avatták fel, de alig állhatott negyed századot Nyitra felett: 1921-ben a csehek ledöntötték. Ma már csak a talapzata látható.

Ifj. Csámpai Ottó munkájának köszönhetően Nyitrára látogathatunk

Kötetében a szerző utal arra is, hogy a honfoglalás mint hadtörténelmi esemény ma már szakmai viták tárgya, mivel 896 kapcsán vélhetően honvisszafoglalásról beszélhetünk. Ez a könyv is bővelkedik képanyagban, illetve számos izgalmas dokumentum garantálja az időutazást.

Borítókép: Kirándulók a Brassó fölötti Cenk-hegy milleniumi emlékművénél 1912-ben, forrás: Fortepan / Cholnoky Tamás