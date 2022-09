A feldolgozások, valamint a Karthago régi slágerei egyaránt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével hangzanak el a koncerten - közölték a szervezők.

Az immár 43 éve létező rockzenekar júniusban jelentette meg Máté Péter in Rock című albumát, amelyen az 1984-ben elhunyt nagyszerű énekes, dalszerző legszebb számai - köztük a Zene nélkül, a Hazám, a Most élsz, az Ez majdnem szerelem volt, az Egy darabot a szívemből, az Ott állsz az út végén, az Elmegyek, az Azért vannak a jóbarátok - a Karthago rock feldolgozásában hallhatók.

A lemez sikert aratott, hónapokig vezette a hazai sláger- és eladási listákat.

A Karthago 1979 tavaszán alakult Szigeti Ferenc gitáros, dalszerző vezetésével. Mellette Gidófalvy Attila (billentyűs hangszerek, vokál), Takáts Tamás (ének), Kiss Zoltán Zéro (basszusgitár, vokál) és Kocsándi Miklós (dob, vokál) szerepel a formációban. Az első lemez, az 1981-ben megjelent Karthago 170 ezer példányban fogyott, és sikerdalok szerepelnek rajta, mint Az áruló, a Lépd át a múltat!, az Apáink útján vagy A pénz.

A hangzás különlegességét kemény rockzenei alapok mellett elsősorban a cizellált hangszerelés és az ötszólamú vokál jelentette. A zenekar dallamos hardrock zenéje, amely az amerikai west coast hangzáshoz volt hasonló, a külföld érdeklődését is felkeltette: a Karthagót elhívták Ausztriába, az 1983-as villach-i táncdalfesztiválra, ahol a Requiem című számmal megnyerték a nagydíjat. Az előadás nagyzenekari hangszerelését éppen Máté Péter készítette nekik. További kapcsolódás az énekeshez, hogy a Karthago tavaly megkapta a Máté Péter-díjat.

Az osztrák OK Musica/Teldec kiadó később két angol nyelvű nagylemezünket is megjelentette Ausztriában, Németországban, Svájcban és a Benelux-államokban, a Requiem című első lemez aranylemez lett Ausztriában. A Karthago turnézott is külföldön jó néhány világsztárral, többek között az Opusszal, amely a Life Is Life című dallal világhírű lett.

Újabb két hazai stúdióalbum (Ezredforduló - 1982; Senkiföldjén - 1984) után a csapat 1985-ben beszüntette működését, és csak öt évvel később állt újra össze a Petőfi Csarnok kérésére egy fellépésre. A váratlanul nagy siker, a telt ház és a tévéfelvétel meghozta a folytatást, azóta folyamatosan koncerteznek, járják az országot és a környező magyarlakta területeket, változatlan felállásban.

2004-ben egy új lemez is született ValóságRock! címmel, régi és új számokkal vegyesen. Ezt azóta az Időtörés (2009), majd az Együtt 40 éve!!! (2019) követte.