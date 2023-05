Sétálószínházi előadást szervez a Kertész Imre Intézet. A program a Kertész Imre Intézet és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) együttműködésével, Pányik Tamás rendezésével várja az érdeklődőket.

A Kertész Imre Intézet 2017 elejétől működik, és a Nobel-díjas író alkotásai mellett Arthur Koestler, Giorgio Pressburger, Petri György és Pilinszky János hagyatékrészeit, valamint Sziveri János teljes hagyatékát is gondozza – írja a Magyar Nemzet. A lap hozzáteszi: az intézet a szerzőkről szóló irodalmi anyagok összegyűjtésén, feldolgozásán és sajtó alá rendezésén túl több összeművészeti programmal járult már hozzá az alkotók szellemi örökségének ápolásához. A most meghirdetett sétálószínházi előadás is ezek sorába illeszkedik.

Az egyes helyszíneken az alkotók különféle élethelyzetekben szólalnak meg és mesélnek feleségekről, szerelmekről, emlékekről és szabadságról, sokszor meghökkentően, váratlanul. Az Intézet tereihez igazított jelenetek az alkotók életművét a XX. század történelmi traumáin keresztül mutatják be, és az eseményekkel átszőve juttatják közelebb a nézőket ars poétikájukhoz, műveikhez.

Az előadásban klezmer zene kíséri a szövegeket

Forrás: Kertész Imre Intézet

Az előadás zenéjét Jávori Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas klezmerzenész, zeneszerző szerezte.