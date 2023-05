A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot, amelyen olyan világhírű építészek szálltak ringbe, mint például a Pritzker-díjas Zaha Hadid és Rem Kolhaas, az Akropolisz Múzeumot tervező Bernard Tschumi Architects és a Google kaliforniai székházát tervező Björke Ingels Group. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect pályaműve lett a győztes.

„Az a tény, hogy a világ tervezőirodáinak rendkívül erős, elit mezőnyében egy magyar terv bizonyult a legjobbnak, a kortárs hazai építészet egyik legnagyobb, világraszóló sikere. Az elkészült Néprajzi Múzeum ma Európa egyik legmodernebb múzeumi épülete, kiállító- és közönségforgalmi terei, fokozatosan megnyíló kiállításai és különleges műszaki megoldásai világszínvonalúak. A sokrétű magyar innováció egyik legfontosabb eredménye, amelyet most büszkén mutathatunk be az építész társadalom egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelyén, a Velencei Biennálén.” – mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Néprajzi a nemzetközi építész- és ingatlanszakma figyelmét már az eredményhirdetést követően magára irányította, s a szaksajtó a kontinens egyik legizgalmasabb új kortárs múzeumépületeként követte megvalósulását. A múzeum olyan rangos nemzetközi elismeréseket tudhat magáénak, mint a londoni International Property Awards, melyen már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, s egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. Elnyerte az Archello építészeti magazin 2022 legjobb projektje elismerését, kulturális építészet kategóriában bizonyult a legjobbnak a svájci BLT Design Awardson és a rangos kínai IDEA-TOPS megmérettetésén, illetve a German Design Awardson is begyűjtötte a zsűri kiemelt elismerését.