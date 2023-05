A Szabadság, szerelem! című előadás rendezője és koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes igazgatója, míg a forgatókönyvírója, társrendező- és koreográfusa Zs. Vincze Zsuzsa, Magyarország érdemes művésze, Harangozó-díjas művész, a táncegyüttes szakmai igazgatója.

Zsuráfszky Zoltán

Fotó: Cseke Csilla

A rendező-koreográfus évek óta foglalkozik néptánc-koreográfiával, s ezáltal szeretett volna utat találni Petőfi életéhez. Mint mondta, hogy Petőfi költeményeit jól ismerjük, nemzeti költőnk életünk részévé vált. –

A nép ajkán szólalnak meg a gondolatai a Kárpát-medencében és a fordításoknak köszönhetően szerte a nagyvilágban. Mi pedig, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mindannyiunk által ismert géniuszhoz szerettünk volna színpadi keretek között közeledni és hozzászólni próza- és versrészletekkel, magyar népzenével és magyar néptánccal

– hangsúlyozta Zsuráfszky Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Elmondta azt is, hogy a Nemzeti dalra már korábban készített koreográfiát, amit most be is épített a darabba. – Petőfi forradalmi hevülettel szól az emberekhez, de a sorokat áthatja az aggódása a hazáért, a jövőért és a szerelemért. Ezen gondolatok pedig táncba öntve nemcsak, hogy aktuálisak, hanem időtállók is – tette hozzá.

A darab tehát a próza, a zene és a tánc hármasára épít. A verseket Herczeg Péter, a Nemzeti Színház színészének tolmácsolásában hallhatjuk. A főként mezőségi zenéket tartalmazó előadás zenei felelőse Rossa László, a díszletterveket pedig Tóth Kázmér jegyzi.

A premiernek a Margitszigeti Szabadtéri színpad ad otthont: – Június 4-e, a nemzeti összetartozás napja egyben a Szabadság, szerelem! című előadás premierjének napja is, amely egy tudatos választás, mert Petőfi szellemisége jól illeszkedik a nemzeti tragédiánk emléknapjához – hangsúlyozta Zsuráfszky Zoltán.

A teljes interjút ITT olvashatja el.