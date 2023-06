A tájékoztatás szerint idén a korábbiakhoz képest is népesebb lesz az úgynevezett Edu sétány, ahol az MCC képzései és programjai mellett a tehetséggondozási intézmény partnerszervezetei is bemutatkoznak.

Az előző évekhez hasonlóan az idei, július 27-29. közötti MCC Feszt is alapvetően ingyenes lesz, azonban aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne pluszkedvezményeket és -szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teheti teljessé az élményt. Az MCC Sziget is ezzel a jeggyel vehető igénybe.

További információ az esemény hivatalos honlapján, a https://mccfeszt.hu/ linken olvasható.