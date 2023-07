A fesztivál társigazgatója, Bérczes László a fesztivált beharangozó pénteki pécsi eseményen elmondta:

idén a baranyai Nagyharsányban, az ahhoz közeli szoborparkban, Beremenden, a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylian szőlőbirtokon tartják meg a rendezvényt, amelyre több mint százezer látogatót várnak.

Kitért arra, hogy nem kívántak szűkíteni a kínálaton, ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy az idei fesztivál költségeit nehéz volt előteremteni: a költségvetés nagy részét a jegyárbevételek - így a több száz támogatói jegyből befolyó összeg is - és az állami támogatás teremti meg, a kulturális mecenatúra kis arányban tudott csak hozzájárulni a rendezvényhez.

Az Ördögkatlan másik társigazgatója, Kiss Mónika újságírói kérdésre elmondta:

az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan formálódott a rendezvény programsora, de a legtöbb esemény tiszteleg az alapító Cseh Tamás szelleme, munkássága előtt.

Hozzáfűzte: a

fesztivál programja egy éven át formálódik, és - a hagyományok továbbvitele mellett - igyekeznek mindig teret engedni az újdonságoknak is.

Izsák Mónika, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) bölcsészkarának kommunikációs és marketingvezetője elmondta, idén is megnyit a Pécsi Bölcsész Udvar a nagyharsányi Aralica Kertben, ahol olyan fontos kérdésekben szólítják meg hallgatóikat, amelyek közvetlenül érintik őket.

Csajkás Júlia, a Rácz-ház főszervezője, a fiatal zenekaroknak teret adó Árokpart Bár programfelelőse kitért arra, hogy négy ukrán zenekar is fellép a fesztiválon, lesz ukrán kézműves foglalkozás, táncház és énektanítás is.

Köles Ferenc, az idén tízéves Faluturisták tagjaként társaival most a rendhagyó idegenvezetésre a beremendi cementgyárba invitálja a látogatókat. A Pécsi Nemzeti Színház Jászai-díjas színművésze közölte: idén lesz tízéves a folyamatosan változó produkció, ezért a négy alkalommal fellépő Faluturisták ünnepelni is fognak.