A projektet negyedszer szervezi meg a Petőfi Media Group Könnyűzenei Igazgatósága által működtetett NKA HOTS könnyűzenei exporttal foglalkozó programiroda.

A SongLab olyan innovatív zenei program, amelynek célja a magyar zenei produkciók nemzetközi szintre emelése és a hazai tehetségek külföldi producer-mentori támogatásának biztosítása. A program lehetőséget teremt a fiatal zenészek és zeneszerzők számára, hogy együttműködjenek világhírű külföldi producerekkel

– közölték a szervezők az MTI-vel.

A jelentkezők közül hat előadót választanak ki, akik személyre szabott workshopokon fognak részt venni, majd kész dalaikat a SuperSize stúdióban rögzítik.

A SongLab során a résztvevők egyedülálló módon dolgozhatnak három világhírű producerrel.

Köztük lesz az ötszörös Grammy-díjas Steve Dub, aki olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Depeche Mode vagy a Prodigy, korábban pedig Magyarországon OIEE-vel is alkotott közösen a projekt keretein belül.

Szintén Budapestre érkezik az ugyancsak Grammy-díjas Matt Lawrence, aki több mint tizenegy milliárd streamelést tudhat magáénak, és olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Eric Clapton, Beyoncé vagy a Black Eyed Peas. Ő korábban hazánkban Saya Noéval dolgozott az énekesnő Under the River című dalán.

A harmadik producer Mo Hausler, aki generációjának egyik legfrissebb zenei arca, és fiatal kora ellenére olyan neves előadók híres dalaiban működött közre, mint a One Direction és az Everything Everything.

A workshopokon a producerek megosztják tapasztalataikat a résztvevőkkel, segítik őket az utómunka folyamataiban és dalaik tökéletesítésében. Az így elkészült számok végleges formájukat a törökbálinti SuperSize stúdióban fogják elnyerni.