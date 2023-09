1911-ben jelent meg először Rákosi Viktor könyve az „őskommunisták” véres párizsi tombolásáról, alig néhány évvel azelőtt, hogy 1919-re Budapest is vörös rongyokba öltözött volna. Pedig a jeles író, újságíró, politikus és sportvezető figyelmeztetésnek szánta könyvét az 1871-es párizsi proletárforradalomról, amelyről oly keveset írnak ma a történelemkönyvek – ellenben a nagy francia forradalommal, ami a párizsi kommün előzményének tekinthető.

Hiszen mint a kötetben is olvasható:

Örökké a nagy forradalom képe lebegett előttük. A nagy franczia munkástömegre nézve a világtörténelem 1789-ben kezdődik. Most is azt hitték, hogy a mit ők cselekesznek, az egész ország vakon utánuk fogja csinálni.

Ugye, milyen ismerősen cseng mindez ma is? Elég fellapozni az utóbbi idők sajtóját arról, hogy bizonyos erők milyen, általunk jól ismert módszerekkel próbálnak a saját képükre formálni teljes országokat. És gondoljunk persze a mai Párizsra is, ahol mindennapossá vált a valakik által szabadjára engedett migránserőszak, a gyújtogatásokról nem is beszélve.

A párisi gyujtogatókban olvasható, hogy a kommünárok, miután érezték a vesztüket, fel akarták gyújtani a keresztény világ egyik legfontosabb jelképét, a Notre-Dame-katedrálist is, de a tüzet idejében eloltották. A világ legismertebb gótikus temploma viszont néhány éve kísérteties módon ismét lángra kapott, és épphogy nem következett be végzetes tragédia. Nos, ilyen ómenekké vált epizódok is feltűnnek e műben, amely ma is figyelmeztet az idők jeleire, a múlt eltörlésének a veszélyeire.

A könyv borítója

Forrás: antikommunizmus.hu

A 112 év után újrakiadott könyvhöz a Patrióták elnöke, Hetzmann Róbert írt informatív előszót, amiből megtudhatjuk azt is, hogy a kommün közmunkaügyi minisztere az a Frankel Leó nevű alak volt, akinek nevét Budapesten még ma is közút viseli. Pedig ilyen felforgatókról törvényileg nem lehetne közterületeket elnevezni a vörös bűnökkel való szembenézés jegyében.

Rákosi Viktor könyve szinte beszerezhetetlen volt mostanáig, ideológiai okokból a süllyesztőbe került. Éppen ezért minden jóérzésű fiatal és idős könyvtárában ott a helye. A számos korabeli képpel illusztrált kötetet adomány fejében lehet megrendelni az antikommunizmus.hu honlapról.