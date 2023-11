Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiállítás közvetlenül New York egyik turistalátványossága, a High Line, az utcaszint felett elhelyezkedő híres park szomszédságában látható, a tárlatot pedig egy fényfestő csoport segítségével úgy rendezték be, hogy az utcáról is jól láthatók a képek.

A magyar kulturális intézmény vezetője reményét fejezte ki, hogy a kiállítás képes lesz hozzájárulni ahhoz, hogy a balatoni régió turisztikai vonzereje növekedjen az amerikai közönség körében is. Rámutatott, hogy miközben 2023 első tíz hónapjában Budapesten a külföldi vendégéjszakákat tekintve az amerikai turisták a harmadik helyen állnak, addig a Balatonon a külföldiek által eltöltött éjszakák csupán 0,8 százalékát adják Egyesült Államokból érkező turisták.

Az igazgató célként jelölte meg, hogy a tárlat New York után az Egyesült Államok további városaiban is bemutatkozzon.