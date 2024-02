A koncerteken Ąudovít Rajter II. vonósnégyese, Dohnányi Ernő II. vonósnégyese, Bartók Béla III. vonósnégyese, Ladislav Burlas Kadencia szóló hegedűre és Ilya Zeljenka Musica slovaca című műve hangzik el – közölte az együttes kedden az MTI-vel.

A V4 Vonósnégyes tagjai március 7-én a budapesti Benczúr Ház Rendezvényközpontban, március 8-án a pozsonyi Prímási palotában lépnek fel, ahol egykor Dohnányi Ernő is játszott. Pozsonyban első alkalommal ad koncertet a kvartett.

A közlemény szerint a műsor kialakításában is megmutatkozik Budapest és Pozsony kulturális összefonódása. A koncerteken felcsendülő művek szerzői közül Bartók Béla és Dohnányi Ernő is szoros kapcsolatban állt Budapesttel és Pozsonnyal. Ludovít Rajter (Rajter Lajos), akinek II. vonósnégyese most először kerül be magyarországi műsorfüzetbe, nemcsak Dohnányi tanítványa volt, de mély barátság fűzte őket össze, és mestere nyomdokaiba lépve később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára lett. A koncerteken elhangzó műve Budapesten szerzett tapasztalataival gazdagítja a műsor tartalmát, kiemelve a két ország zenei hagyományainak izgalmas kölcsönhatását.