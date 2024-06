Toót-Holló Tamás Boldogasszony keresztlánya című kötetét a Cédrus Művészeti Alapítvány adta ki

Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója a könyvbemutatón mindkét művet kivételes jelentőségűként értékelte, úgy vélve, a szellemi régészet munkáját elvégezve mindkét író olyan eszmetörténeti kérdésekkel foglalkozik könyvében, amelyek visszamutatnak a magyarság eredetének korszakára.

Bán Mór művének tanulsága Kásler Miklós szerint az, hogy meg kell tartani az ősi szokásokat, hagyományokat, mert ha engedünk belőlük, megváltozik minden. Legfőképpen a nemzeti szuverenitás ügye kerülhet ilyenkor veszélybe – hívta fel a figyelmet, majd arra is kitért, hogy Toót-Holló Tamás műve szerinte úgy állít emléket a magyarság megkeresztelkedésének, hogy azt is világossá teszi: Szent István Magyarországa szintén szuverén módon, a magyarság nemzetkarakteréhez alkalmazkodva vette fel az új hitet. Hoppál Mihály néprajzkutató Toót-Holló Tamás könyvéről szólva felhívta a figyelmet a drámakötet függelékeként közölt terjedelmes tudástárra, amelyben őt az abban felhasznált óriási forrásanyag lepte meg igazán. Ennek láttán azonban az a meggyőződés alakult ki benne, hogy valójában nagyon is örül, hogy ezt a néprajzi ihletettségű, szellemi régészeti munkát nem egy folklorista, hanem egy író végezte el. – Mert az a tudásanyag, ami egy író munkáján szűrődik át, mindig fantáziadúsabb annál, mint amilyet egy néprajzos el tud képzelni – mondta a professzor, jelezve, ezzel valójában már mindkét szerző munkásságát méltatja.