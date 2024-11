Felidézte, hogy a 70-es években Dargay Attila már modernizálta Vörösmarty magával ragadó történetét, hiszen a többi között a mű régi nyelvezete és dramaturgiája miatt már akkor is szükség volt erre. Most, 50 évvel később egy egészen más korszellemű, kiváló tehetségű alkotócsapat ismét modernizálja az anyagot, hogy eljuttathassa a mai nézők szívéhez. „Az idő annyira elrepült az eredeti történettől, hogy ahhoz már kandalló, melegített szobácska, egy nyugodalmas korszak kell. A mát, a mai korszakot, a mai gondolkodásmódot figyelembe véve most az alkotócsapat visszaadja az alapvető történésnek a hangulatát” – árulta el a várva várt produkcióról Henrik Irén.

Úgy érzem, hiányt pótolunk, és nem félek a nagy szótól, kultúrmissziót töltünk be, amikor a film elkészítésével milliók számára tesszük elérhetővé Vörösmarty nem túl könnyen érthető és élvezhető, gazdag szimbolikájú remekművét. Az animációs film eszköztára végtelenül gazdag, a műhöz méltó megvalósításra nyílik most lehetőségünk

– összegezte még a 80-as években Dargay Attila, aki még halála előtt is azt nyilatkozta: reménykedik, hátha egyszer ez az álma is valóra válik.