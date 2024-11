December 12-én mutatják be Tősér Ádám legújabb sportdokumentumfilmjét, amely az FC DAC 1904 futballklub történetét és a szlovákiai magyar közösséget mutatja be. A 94 perces alkotás a sporton keresztül nem csupán a Dunaszerdahelyi Atlétikai Club (DAC) sikereit és küzdelmeit tárja elénk, hanem egy mélyebb, társadalmi és kulturális utazásra is hív, hiszen a DAC más, mint a többi futballcsapat. Egy olyan klub, aminek a stadionon túl is súlya van.

A Dunaszerdahelyi Atlétikai Club (DAC) a felvidéki magyarság egyik utolsó bástyája

Forrás: DAC FILM

A futball nem egyszerűen sport: a nemzeti identitás szerves része szerte a világon. Nincs ez másképp a határon túli magyarság esetében sem.

A Dunaszerdahelyi Atlétikai Club, avagy a DAC, nevéhez híven a felvidéki magyarság identitásának alapjává vált a viharos 20. században.

Az elmúlt 120 évben öt különböző államhoz tartozó Csallóközben már a klub puszta működése is csodának számítana, ezzel szemben a DAC a megmaradás és a nemzeti összetartozás szimbóluma lett. A DAC-ról szóló sportdokumentumfilm elsősorban arról a közösséghez tartozásról szól, amit ez a futballcsapat éltet: ez a felvidéki magyarság egyik utolsó bástyája. A film egy olyan futballklub életébe enged betekintést, akinek a pályán nyújtott teljesítményén felül, a stadionon kívül is súlya és felelőssége van a szurkolóival szemben.

Történelmi háttér és kulturális jelentőség

„Egy régi álmunk, hogy elkészíthessük a DAC-ról szóló filmet. És úgy tűnik, hogy nagyon sokan várják már, hiszen a csapatnak hatalmas szurkolótábora van. Filmünkben bemutatjuk a DAC történetén keresztül a kisebbségi lét hétköznapi és rendkívüli velejáróit, ezek folyamatos változásait. Bemutatjuk, hogy a sportnak milyen különleges ereje lehet egy társadalomban és azt is, hogy a DAC miért sokkal több mint egy egyszerű sportegyesület” – mondta Tősér Ádám, a film rendezője, aki sok éve foglalkozik a témával. Nevéhez egyébként az elmúlt években olyan filmek kapcsolódtak, mint a Blokád című, számos díjjal jutalmazott alkotás vagy a Béke-a nemzetek felett című dokumentum-játékfilm, melyek megtekinthetőek a Nemzeti Filmintézet streaming platformján, a Filmio.hu oldalon is.