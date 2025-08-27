1 órája
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe, amelyen keresztül több mint egymillió tranzakciót bonyolítottak le, és az idei nyári szezonban minden korábbinál többen, mintegy tízezren vettek rész a Liget Budapest saját szervezésű programjain – hangoztatta a Városliget Zrt. vezérigazgatója, a programot bemutató szerdai sajtótájékoztatón, Budapesten.
Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a Liget+ digitális rendszer bemutatóján a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 27-én
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
A Liget+ egy előremutató, innovatív, digitális ökoszisztéma itt a parkban, ami több mint egy jegyértékesítési, vagy kedvezményrendszer – emelte ki a Gyorgyevics Benedek vezérigazgató.
Kifejtette, hogy a Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósították meg a Városligetben. Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy olyan átfogó digitális teret hozzanak létre, amely a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült.
A több mint százezer regisztrált felhasználó azt jelzi, hogy a szolgáltatások valódi igényekre adnak választ
– hangsúlyozta.
Gyorgyevics Benedek arról is beszélt, hogy
a Liget+ tagság egyedülálló jegyvásárlási lehetőséget kínál számos budapesti intézménybe.
Köztük van a
- Magyar Zene Háza,
- a Szépművészeti Múzeum,
- a Néprajzi Múzeum,
- a Magyar Nemzeti Galéria,
- a Millennium Háza,
- valamint a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum,
- a Vasarely Múzeum Budapest,
- a ResoArt Villa
- és a Ballon Kilátó.
A lokáció alapú és okosváros megoldásokkal átszőtt platform keretében elérhető programok és szolgáltatások
a Liget+ elindítása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe,
valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.
Ingyenes programok a Liget+-szal
A felhasználók a kulturális kínálat mellett számos ingyenes programra is jogosultak. Ilyen többek közt a KRESZ suli, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait szakértőktől, vagy a Gyerekszínház a Ligetben, ahol családi meseelőadásokat láthatnak az óvodások és kisiskolások. A Városliget Látogatóközpont programjai közt jóga foglalkozások, és ingyenesen kiállítások látogathatók, például az, amely Gábriel Arkangyal szobrának történetét mutatja be - sorolta a vezérigazgató. Hozzátette: ezeken a programokon idén mintegy tízezren vettek részt.
A világ legjobb városrészfejlesztése lett a Liget Budapest Projekt az „ingatlanos Oscaron”
A Liget+ hűségprogramhoz való csatlakozók mindezeken túl
- 10 százalék kedvezményt kapnak a résztvevő intézmények állandó kiállításaira,
- valamint minden újonnan nyíló időszaki kiállításra először váltott jegyeire,
- elérhetik a gyors és ingyenes WiFi-t a megújult parkrészeken és a Múzeum Mélygarázsban,
- 10 százalék kedvezményt kapnak a városligeti vendéglátóhelyek kínálatából,
- ingyenesen használhatják a park megújult illemhelyeit,
- de foglalhatnak helyet a Városligeti Sportcentrum pályáira is.
A speciális, Liget+Sport tagság kiváltásával a Városligeti Sportcentrum öltözői a nap 24 órájában használhatók, és féláron foglalhatók a Városligeti Miniaréna és a Kosárlabda Miniaréna pályái, a Liget+ Mobilitás tagság kiváltásával pedig az utcai parkolásnál kedvezőbb árú, érintésmentes parkolás vehető igénybe a Múzeum Mélygarázsban fél órás ingyenes parkolással. A Liget+Kölyök tagság a családoknak kínál egyedi szolgáltatásokat és kedvezményeket, kényelmesebbé téve a gyermekekkel a park- és intézménylátogatásokat.
A Liget+ azonosító hozzáadható az iOS és Android operációs rendszerek tárca funkciójához is. Ennek köszönhetően okostelefon segítségével egyetlen QR-kóddal elérhető a Liget+ valamennyi előnye. A platform felületén városligeti ajándékutalványt is lehet vásárolni, amely beváltható a programban szereplő kulturális intézmények kínálta kiállításokra, programokra.
Szeptemberben folytatódik a Városligeti Gyerekszínház, amelynek keretében kéthetente vasárnaponként a Városligeti Nagyjátszótér mellett felállított szabadtéri színpadon a Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház darabjait láthatják az érdeklődők. Ősszel még két előadás, Az ördög varázsbotja és a Csipkerózsika című mesék szerepelnek a programban. Az előadásokon ingyenesen, de előzetes regisztrációhoz kötötten lehet részt venni.
Szeptember 10-én újra családi Liget Kupa lesz a Városligetben, ahol a résztvevők teljesíthetik az egy és két kilométeres távot, vagy a Mobil pontvadászat pályát. A tájfutáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, családonként egy regisztrációs jegy kiváltása elegendő.
A Magyar Zene Háza Táncház a szabadban című program utolsó előadása szeptember 11-én lesz Farkas Zoltán Batyu néptáncművész, koreográfus vezetésével, szeptember 14-én pedig agility napot tartanak a Ligetben.
Az applikációt bemutató link működéséről a ide kattintva oldalon lehet tájékozódni.