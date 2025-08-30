1 órája
Teljessé vált a Nemzeti Vágta döntőjén indulók névsora
Teljessé vált a Nemzeti Vágta döntőjén induló ló-lovas párosok névsora, az anyaországi és határontúli előfutamok vasárnap értek véget.
Juharos Jadviga (b) Pestszentlőrinc és Marik Franciska (j) Békés lovasa a Kishuszár Vágta döntőjében a 17. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 6-án. A döntőt Juharos Jadviga nyerte Kassim nevű lovával
Fotó: Komka Péter
Az idei elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett három kategóriában, a 11 rendezvényt több mint tízezer néző kísérte figyelemmel a helyszínen. A kvalifikációs futamokat 7 magyarországi és 4 határon túli településen tartották – közölték a szervezők az MTI-vel.
A Nemzeti Vágta 18. évadának első előfutama a Vajdaságban volt május 24-én, másnap a Sárköz Vágtát, júniusban a Vácdukai, a Székely és az Iváni Vágtát rendezték. A múlt hónapban zajlott a Felvidéki és a Szemenyei Vágta, augusztusban a Borsodi, a Muravidéki és a Festetics Vágta, múlt vasárnap pedig az első Vasadi Vágta.
Érdekesség, hogy Vasadon mindhárom korcsoportban ugyanazon település, méghozzá a házigazda Vasad versenyzője győzött. A másik rekorder település Gyenesdiás, ahol idén már 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát.
A döntőben való indulás jogát az előfutamokon lehet kivívni. A települések lovasai 3 kategóriában nevezhetnek: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán, a 18. életévüket betöltött lovasok pedig a felnőttek korcsoportjában versenyezhetnek.
A legfiatalabb korosztályból 16 huszárgyerek, a kishuszárok közül 28, a felnőttek közül pedig 60 lovas biztosította be részvételét a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjére, amelyet október 3. és 5. között rendeznek.