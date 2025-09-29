Két programmal készül a népmese napjára a Hagyományok Háza

A népmese-folklorizmus egyik kiemelt hazai központja a Hagyományok Háza. Az intézmény 2001-es alapítása óta meghatározó szerepet tölt be a magyar népmesemondás hagyományának ápolásában, kutatásában és továbbadásában, 90 órás akkreditált mesetanfolyamának módszertana 2021-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.

A közelmúlt eseményei is a mesék gazdag világára irányították a figyelmet. Szeptember elején rekordlétszámú hallgatóval indult el a hagyományos mesemondás-tanfolyam, majd Toldi István vajdasági mesemondó történeteit rögzítették egy készülő kötet filmmellékleteként.

A szakmai közönség megismerhette a Hagyományok Háza új kezdeményezését, a Csere-bere fogadom című programot, amely a mesemondóversenyek módszertanának megújítását célozza, november 22-én pedig konferenciát szerveznek, amely a cigány népmesék közművelődésben betöltött szerepét vizsgálja.