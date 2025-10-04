45 perce
Marék Veronika piros oroszlánja meghódította Japánt
A hatvanas évek elején a fiatal Marék Veronika megírta és illusztrálta a Laci és az oroszlán című mesekönyvet, amelyet azóta is folyamatosan kiadnak Japánban. A kis piros oroszlán figurája mára közel 700 ezer példányban találta meg olvasóit, és generációk számára vált a bátorság jelképeivé. Visky Ábel rendező és filmes csapata a könyv különös japán sikerének nyomába eredt, miközben Marék Veronikát, magyar és japán olvasókat, valamint gyerekeket is megszólaltattak a titok feltárásához.
A Svenk stábja ott járt a Kell egy oroszlán díszbemutatóján, a különleges alkotás pedig már elérhető a Filmio kínálatában.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kell egy oroszlán című kreatív dokumentumfilmben annak járnak utána az alkotók, mi lehet a titka a Laci és az oroszlán című Marék Veronika mesekönyvnek Japánban, ahol töretlen siker övezi az 1965-ös első megjelenése óta: évente 700 ezer példányban adják ki mind a mai napig - mondta el Visky Ábel, a film rendezője a Svenk a stábjának. Hozzátette: a dokumentumfilmmel az volt a céljuk, hogy bemutassák, a József Attila-díjas írónő és grafikus letisztult vizuális stílusa, illetve a mese története milyen hasonlóságot mutat a japán kultúrával.
A rendező azt is elárulta: a nézők a film alatt egy érzelmi utazáson vehetnek részt, és közel kerülnek Marék Veronika varázslatához. Ezért sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni a szerzőhöz és ahhoz a szellemiséghez, amit képvisel.
A Svenk szombati adásában Marék Veronika azt is elárulja, honnan merítette az ötletet a meséhez, amely a világ leggyávább kisfiújáról szól, akit egy kis oroszlán megtanít bátornak lenni.
A stáb elment Japánba, hogy megnézze, hogy tényleg ismerik-e a könyvet, és beigazolódott a feltételezés. Kiderült, hogy a gyerekek ott is szeretik és olvassák
– mondta el a szerző.
Marék Veronika a mesekönyv üzenetét is megosztotta a Svenk stábjával: „Önmagunkra kell figyelni, a saját álmainkra, vágyainkra és meg kell próbálni túllépni a gyengeségeinken egy kis erővel, egy kis oroszlánnal, hogy ne gátoljon minket az életben.” A Kell egy oroszlán már elérhető a Filmio kínálatában.
