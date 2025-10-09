Így ünnepelték a magyar népmese napját a Felvidéken

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2022-től minden évben megünnepli a magyar népmese napját. A programot általában olyan partnerekkel szervezi, akik nyitottak a hagyományos mesemondásra, illetve részesei az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenynek.

Idén a Rimaszombati Református Oktatási Központ adott otthont a mesedélelőttnek. Három tehetséges fiatal, Molnár Bálint, Sofranko András és Radics András – a verseny aranysávos díjazottjai, egyben az intézmény tanulói – is bekapcsolódtak a programba. A szervezők szempontként tűzték ki, hogy minél személyesebbé tegyék a meseünnepet. Gyakorlatilag egy mesemondó mester, Dósa Annamária vagy Bukovics János és egy tanítvány osztályról osztályra haladva mintegy kétszáz fiatalhoz hozta el a hagyományos mesekincs legszebb darabjait és a mesélés örömét.

Taps az előadónak a mesekocsmában

Forrás: Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

Október 8-án a nyitrai mesekocsmában mutatkoztak be a felkért mesemondók. „A mesekocsma elsősorban a felnőtt hallgatóságot szólította meg – árulja el Varga Norbert szervező, a Hagyományok Háza Hálózat munkatársa. – Az est igen szórakoztató volt, az asztaloknál a vendégek némi ital és harapnivaló mellett élvezhették az egykori közösségi összejövetelek hangulatát megidéző programot. A mesemondók, Szabó Kitti, Szénási Veronika és Pinke Vivien oldott légkörben próbálták közelebb hozni a hallgatóságnak azt a történetmondói hagyományt, amely sok évszázadon keresztül a paraszti kultúra része volt.” A rendezvény részese volt a nagycétényi Kadarka Éneklőcsoport, a kórus bordalokkal és zoborvidéki népdalokkal szórakoztatta a nagyérdeműt. A dalárda oszlopos tagja a nyitrai egyetem dékánja is, így a professzor a kevésbé ismert oldalát is megmutatta a publikumnak.