Nem igaz, hogy a gyerekekkel minden nehezebb (videó)
Bemutatták a magyar mozikban Nemes Jeles László a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült legújabb és egyben legszemélyesebb filmjét, az Árvát. A világhírű rendező harmadik filmje Magyarország hivatalos Oscar-nevezettje a 98. Oscar-verseny „nemzetközi film” kategóriájában. A Svenk stábja ott járt a budapesti díszbemutatón.
Jelenet az Árva című filmből
Waskovics Andrea, a film egyik főszereplője megosztotta a Svenk stábjával, hogy bár azt mondják, hogy gyerekekkel mindig nehezebb forgatni, ő ezt egyáltalán nem érezte. Mint fogalmazott, az Andort alakító kisfiúval, Barabás Bojtorjánnal nagyon jó volt együtt dolgoznia és sokat kapott tőle a forgatás alatt.
Hozzátette:
a film „olyan dolgokról szól, amit belül mind érzünk, de nem mondunk ki vagy nem fogalmazunk meg. De ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor nagyon erősen hathatnak rá különböző képek vagy mondatok vagy jelenetek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon értékes.”
A műsorból az is kiderül, hogy a színésznő miért érzett a díszbemutatót megelőző napokban szomorúságot.
A film producere, Kemény Ildikó elmondta a Svenknek: nagyon örülnek, hogy
az Árva lett Magyarország hivatalos Oscar-nevezése,
és a műsorból az is kiderül, hogy Nemes Jeles László miként fogja támogatni a már javában folyó Oscar-kampányt Los Angelesben.
Emellett a film- és mozimagazinban szó lesz még Pajer Róbert Bélyeg című filmjének forgatásáról, a Ványa bácsi – Buborékkeringő című újra gondolt Csehov-dráma debütálásáról a Filmión, valamint a 2001-ben boldoggá avatott Romzsa Tódor munkácsi püspök kivételes életét bemutató portréfilmről is.
Az Árva főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Grégory Gadebois látható kiemelt szereplőként. Az Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.
Az Árva 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája az NFI Filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei.
Az Árva előzetese: