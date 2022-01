A magyarok vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától pedig Izlanddal találkoznak. A csoport első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, B csoport: Hollandia-Magyarország 31-28 (13-10)

MVM Dome, v.: Kurtagic, Wetterwik (svédek)

lövések/gólok: 42/31, illetve 44/28

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 6/4

kiállítások: 10, illetve 10 perc

Magyarország:

Mikler - Rodríguez 3, Máthé 5, Sipos, Bánhidi 3, Szita, Lékai 8, cserék: Bóka 1, Topic 1, Székely, Hanusz 1, Bodó 6, Ancsin, Ligetvári, Rosta, szövetségi kapitány: Gulyás István

A találkozó előtt látványos megnyitóünnepséggel vette kezdetét a kontinenstorna budapesti mérkőzéssorozata, a csapatokat pedig szinte telt ház fogadta az új arénában.

A magyar válogatott húszfős keretéből Borbély Ádámot, Győri Mátyást, Nagy Bencét és Sunajko Stefant nem nevezte a meccsre a szakmai stáb.

Nem kezdtek jól a nyomás alatt játszó magyarok, több lövést elhibáztak, ezt kihasználva a felszabadultan és gyorsan kézilabdázó hollandok hét perc alatt 5-2-re elléptek. A 12. percben 3-7-es állásnál Gulyás István szövetségi kapitány időt kért, és hamarosan beküldte Székely Mártont, aki egy bravúros védéssel mutatkozott be a kapuban. Irányító, beálló és balátlövő posztra is érkezett a frissítés, a játék képe azonban nem változott, pontosabb volt az ellenfél és Kay Smits vezérletével őrizte előnyét. Két magyar büntető is kimaradt, így egy félidő után a hollandok megérdemelten vezettek három találattal.

A folytatásban az ellenfél a rendezetlen védekezéssel szemben továbbra is alkalmazta a lerohanást, felállt védőfalnál viszont lassította a játékot, hiszen előnyben volt. Bár a házigazdák egyszer felzárkóztak egy gólra, ezután megint egyre többet hibáztak, amit a hollandok kihasználtak (19-15). Székely bravúros védéseivel tartotta magát a hazai csapat, de a túloldalon Bart Ravensbergen is kiválóan teljesített. A védekezését és a támadójátékát sem tudta hatékonyabbá tenni a magyar együttes, de egy holland időkérés után Bodó Richárd húsz másodpercen belül kétszer is betalált (26-25).

Lékai Máté jóvoltából három perccel a vége előtt összejött az egyenlítés, de miután az ellenfél újra betalált, a magyarok lassan támadtak, a végén Máthé Dominik ismét rontott, ezzel eldőlt a mérkőzés. A magyarok nagy meglepetésre úgy veszítettek, hogy egyszer sem vezettek az egész találkozón, három időkérési lehetőségükből csak egyet használtak ki, és négy átlövőjük közül csupán egy szerzett gólt.

A hollandok legeredményesebb játékosa, egyben a mezőny legjobbja Kay Smits volt tíz góllal, Dani Baijens nyolcszor talált be.

A kapusok közül Székely Márton hat, Mikler Roland három védéssel zárt.

A két csapat 21. egymás elleni mérkőzésén húsz magyar siker után először győztek a hollandok.

A lefújás után Gulyás István szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a hollandok teljesen megérdemelték a ma esti győzelmet.

Nagyon idegesen játszottunk, nem azt az arcunkat mutattuk, ami jellemző ránk. Sajnos belekerültünk egy olyan spirálba, amiből nem tudtunk kijönni, nem tudtuk a játékosainkat megnyugtatni és vereség lett a vége

– nyilatkozta.

Hozzátette, reményeik szerint a következő mérkőzésükön könnyebben viselik majd az aréna nyomását és azt az elvárást, amit a sok néző támaszt velük szemben.

A portugálok ellen az lesz a legfontosabb, hogy kontrolláltabban kézilabdázzuk, a kezünkben tartsuk az irányítást

– vélekedett.

Bánhidi Bence bokasérüléséről az edző elmondta, az alapos orvosi vizsgálatok után derül ki, hogy a Pick Szeged beállója vállalni tudja-e a játékot vasárnap.

Korábban írtuk:

Látványos show-műsor nyitotta meg a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságot a budapesti MVM Dome-ban a Magyarország–Hollandia csoportmérkőzés előtt.

Gulyás István szövetségi kapitány szerint a férfiválogatott az elmúlt hetekben már ráhangolódott az Európa-bajnokság ritmusára, csütörtök este pedig érdekes nyitó meccsre számít, ugyanis a hollandokat ismerjük a legkevésbé a csoportunkból – írja a Nemzeti Sport.

A mieinknél Győri Mátyás, Nagy Bence, Stefan Sunajko és Borbély Ádám maradtak ki a mai keretből, őket tehát ma nem láthatjuk. Ott van viszont Bánhidi Bence, aki kihagyta a Bahrein elleni felkészülési meccset derékpanaszai miatt, de már rendbe jött, és bevethető.

A hollandoknál egy kimaradó van, Miko Blaauw. A holland férfi válogatott mindössze második alkalommal szerepel az Európa-bajnokságon, először 2020-ban járt kontinenstornán, akkor a 17. helyen végzett.

Borítókép: Máthé Dominik (k), a magyar válogatott játékosa, miután gólt szerzett a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság B csoportjában a Hollandia ellen játszott mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 13-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás