"Kellett egy félidő, hogy bemelegedjünk, de ezt ki kell javítanunk, mert az Európa-bajnokságon nem engedhetjük meg magunknak" - szögezte le Ligetvári, a Telekom Veszprém balátlövője a 19-18-a vendégvezetéssel zárult első felvonásról.

Klubtársa, Lékai úgy fogalmazott, támadásban nem járatták elég gyorsan a labdát, ennek ellenére sokszor eladták, nagyon statikusak voltak és a védekezésük sem volt eléggé feszes.

"Látványos különbség volt a két félidő között, az elsőben nem volt tempója, ritmusa a játékunknak, és csak ácsorogtunk védekezésben" - értékelt Gulyás István.

Ligetvári felidézte, hogy a szünet után javították a hibáikat, védekezésben agresszívabbak, támadásban pedig pontosabbak lettek, ahogyan az első felvonásban is kellett volna.

"Amit támadásban egész héten gyakoroltunk, az jól működött, pláne a második félidőben, és ez nagyon pozitív"

- nyilatkozta.

Az előző Európa-bajnokságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett válogatott novemberben házigazdaként előbb 26-24-re, majd 26-23-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát felkészülési találkozón. A csütörtökre tervezett Fehéroroszország elleni edzőmeccs elmaradt, mert a vendégeknél koronavírusos megbetegedés történt.

A magyar-szlovák közös rendezésű kontinenstorna B csoportjában a magyarok csütörtökön 20.30-tól Hollandiával, vasárnap 18 órától Portugáliával, majd január 18-án 18 órától Izlanddal találkoznak a budapesti MVM Dome-ban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

"Látszott, hogy régen játszott együtt legutóbb a csapat, ezért is örülök, hogy létrejött ez a mérkőzés" - mondta a kapitány. Hozzáfűzte, biztosan jobb lett volna, ha csütörtökön is játszhatnak, de a meccs előtti taktikai értekezleten is említette, hogy a tavalyi világbajnokságra úgy utaztak, hogy egyetlen edzőmeccsük sem volt, most legalább egyet meg tudtak rendezni.

"Igazából nem az eredmény volt a legfontosabb, de örülök, hogy tudtunk fordítani, és teljesen más szellemiségben kézilabdáztunk a második félidőben" - nyilatkozta. Hozzátette, Bahrein csapatától azt kapták, amit vártak, sok egy-egy elleni párharcot kellett megvívniuk, majd leszögezte, hogy az Európa-bajnokság rajtjáig mindenben javulniuk kell.

Lékai Máté megjegyezte, szombati ellenfelük olyan védekezést választott, amivel nem biztos, hogy találkoznak a kontinenstornán, ezért a magyarok elsősorban védekezésben készülhettek arra, amire a hollandoktól számíthatnak.

A veszprémi irányító a kapitánynál is kritikusabban értékelt, úgy látta, hogy az első és a második félidő sem úgy alakult, ahogyan tervezték. Mint elmondta, biztosak voltak benne, hogy nem a legjobb játékukat fogják nyújtani, de próbálták védekezésben és támadásban is azt gyakorolni, amit a jövő héttől szeretnének produkálni.

"A második félidőre némileg javult a védekezésünk, volt néhány játékvezetői ítélet, ami nekünk kedvezett, akkor tudtunk könnyű gólokat lőni, de az egész meccsen nem úgy teljesítettünk, ahogyan az Eb-n majd elvárjuk magunktól. A hasznos dolgokat próbáljuk megtartani, a rosszakat pedig kijavítani a hátralévő napok során" - magyarázta.

Gulyás István elmondta, másfél nap pihenő következik, de aki akar, az vasárnap és hétfőn is maradhat Telkiben, a bázisként szolgáló MLSZ-edzőközpontban.

"Bent maradunk, ott mennek ki egy kicsit, nagyon nem mászkálnak. Kategorikusan nem lehet megtiltani semmit, de felnőtt emberek módjára viselkednek, ahogyan karácsonykor és szilveszterkor is. Mindenki érzi a súlyát a jelenlegi helyzetnek" - magyarázta a koronavírus-járvány miatti aggályok kapcsán.

Lékai elárulta, aki hazamegy, az csak a szűk családdal találkozik, amelynek tagjai tesztelve vannak, hiszen "mindenki tudja, milyen felelősség van rajtunk".

A szakvezető közölte, a visszatérés után ismét edzések lesznek és megkezdik a célirányos felkészülést a hollandokra. Akkor már José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema - edző is csatlakozhat a csapathoz, akinek a családjában több megbetegedés történt, ezért eddig nem utazhatott Magyarországra, de hétfőn ő is megérkezik. A spanyol edző élő videókapcsolat segítségével kísérte figyelemmel az edzéseket, vagyis látta és hallotta, ami történt, és el tudta mondani a véleményét a játékosoknak, illetve a szakmai stáb többi tagjainak, és Nagy Lászlóval a szombati edzőmeccs alatt is végig kapcsolatban volt.

A beálló Bánhidi Bence kisebb derékfájdalmak miatt kihagyta a Bahrein elleni találkozót, de Gulyás elmondta, hogy ennek nincs kihatása az Eb-re, a szereplése nincs veszélyben.

Forrás: MTI

Borítókép: A veszprémi Ligetvári Patrik (b), Lékai Máté (k) és Kentin Mahe (j) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott Telekom Veszprém – SG Flensburg-Handewitt mérkőzés után a Veszprém Arénában 2021. október 21-én