Babonából élőben nem nézik egymás versenyét a Schermann testvérek, a válogatott tornász, mesterfokú bajnok Bianka és az ifjúsági olimpiai bronzérmes, már felnőtt Európa-bajnokságon is szerepelt műkorcsolyázó, Regina.

Az élsportoló nővérek többek között erről beszéltek hétfőn az M4 Sport Sporthíradó című műsorában.

Elárulták azt is, hogy családi indíttatásra tíz éve tanulnak mandarinul, már középfokú nyelvvizsgájuk is van belőle, s a versenyeken a kínai vetélytársak nagyon meglepődnek, amikor az anyanyelvükön szólnak hozzájuk, de ebből alakultak már ki barátságok is.

Szó esett sportszakmai kérdésekről is. Schermann Bianka elárulta, hogy este utazik Bakuba, világkupaversenyre – legutóbb, Kairóban ötödik lett ugrásban –, a 17 esztendős Regina pedig beszélt a felnőtt Eb-n átélt élményekről. Mint elmondta, nagy eredménynek tartja, hogy első felnőtt kontinensviadalán már kűrt futhatott, így többé-kevésbé elégedett volt a teljesítményével. Jövőbeli céljaként a négyfordulatos ugrások elsajátítását nevezte meg. A 18 éves Bianka idén elsősorban a nyári Eb-re és az októberi világbajnokságra készül, Bakuban pedig szeretne kipróbálni egy új elemet a talajgyakorlatában.

Amiben tudják, segítik egymást, legyen szó a gyakorlatuk koreográfiájáról vagy lelki kérdésekről – tették hozzá.

Borítókép: Schermann Bianka talajgyakorlata a női tornászok egyéni összetett döntőjében a mesterfokú bajnokságon a győri Olimpiai Sportparkban 2021. november 20-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás