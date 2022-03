A magyar labdarúgó-válogatott kedden 1-0-ra nyert Észak-Írország vendégeként a belfasti barátságos mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének győztes gólját Sallai Roland szerezte az 56. percben, így a magyarok ötödik találkozójukon is veretlenek maradtak a szigetországban.

A magyar válogatott legközelebb júniusban lép pályára, amikor négy mérkőzést játszik a Nemzetek Ligája élvonalát jelentő A divízióban. Elsőként június 4-én az Eb-ezüstérmes angolokat fogadja a Puskás Arénában zárt kapuk mögött.

Eredmény:

Észak-Írország - Magyarország 0-1 (0-0)

I. félidő

Az első perctől a magyarok birtokolták többet a labdát. Marco Rossi tanítványai lassú, sok passzból felépülő támadásépítésben gondolkodtak, ezzel szemben a hazaiak labdaszerzés esetén megpróbáltak átrohanni a magyar középpályán, vagy egyből kiugratással próbálkoztak, viszont így keveset volt náluk a labda.

A meddő magyar mezőnyfölény ellenére az első harminc perc egyetlen helyzetét a szigetországiak hagyták ki: miután Nagy Zsolt eladta a labdát, az északír csapatkapitány, Steven Davis jobb külsővel a jobb kapufát találta el. A magyar csapat a letámadó rivális miatt nehezen tudott támadólag fellépni, ezáltal gyakran hátrafele kellett játszani, így pedig alig volt olyan akció, amely eljutott volna a hazai kapuig.

Az első kaput eltaláló magyar próbálkozásra 34 percet kellett várni, de Sallai lövését vetődve védte a hazai kapus. A szünet előtt még Dibusznak kellett bravúrral hárítania, hogy gól nélküli döntetlennel vonuljanak szünetre a csapatok.

II. félidő

A második félidőt az északírek kezdték jobban, Dibusznak ismét észnél kellett lennie Charles kiugrásánál, hogy megóvja kapuját a góltól. A magyarok aztán hamar visszavették a játék irányítását, majd Sallai labdaszerzéséből a vezetést is megszerezték.

Összességében továbbra is a magyar csapat járatta többet a labdát, de helyzeteket továbbra sem tudott kidolgozni, viszont a rivális sem veszélyeztette Dibusz kapuját. A hajrában is sokáig csendesen csordogáló mérkőzésen a magyar válogatott könnyedén őrizte minimális előnyét, ám az utolsó öt percre nagyobb sebességi fokozatba tudott kapcsolni a hazai gárda. Dibusz két nagyszerű fejest és egy közeli lövést is bravúrral hárított, így végül nagy mértékben hozzájárult az 1-0-s győzelemhez.

Belfast, Windsor Park, 18 ezer néző, v.: Rob Harvey (ír)

gólszerző: Sallai (56.)

sárga lap: Cathcart (27.), Davis (58.), Dallas (85.), Saville (85.), illetve Sallai (55.), Lang (74.), Nagy Á. (85.)

Észak-Írország:

Peacock-Farrell - McNair, Cathcart, Ballard (Hume, 82.), Brown - McCann, Davis (Saville, 61.), Lane (Dallas, 61.) - McGinn (Lavery, 68.), Magennis (Charles, a szünetben), Whyte (Thompson, 68.)

Magyarország:

Dibusz - Lang (Kecskés, 81.), Orbán, Fiola - Nego (Bolla, 81.), Styles (Vécsei, 81.), Schäfer, Nagy Zs. - Sallai (Gazdag, 72.), Szoboszlai (Nagy Á., 65.) - Szalai Á. (Ádám, 72.)