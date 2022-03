Mi tagadás, gonosz dolog XVI. Lajos (Louis) francia király korabeli képe mellé odatenni Lewis Hamilton friss fotóját, és aláírni, hogy ma pedig így néz ki 16. Lajos (Lewis), de a mémek már csak ilyen csípősek. A hétszeres világbajnokkal pedig kétségkívül megesett a szégyen, hogy az idei Formula–1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérőjén csak a 16. helyen végzett. A Mercedes brit pilótájával ezt megelőzően a 2017-es Brazil Nagydíjon fordult elő, hogy a kvalifikáció második szakaszába sem jutott be, de akkor mért kör teljesítése nélkül összetörte az autóját. Most Dzsiddában meg sem pördült, technikai probléma sem hátráltatta, volt időeredménye, csak éppen szörnyű.

Azt már a szezon előtt sejtettük, hogy az autósport elit kategóriájában

az idei forradalmi szabályváltozások – amelyek miatt teljesen új autókat kellett építeni – átrendezhetik az erőviszonyokat,

de azt bizonyára kevesen gondolták, hogy mindez ilyen látványos lesz. Vegyük például azt, hogy a Haas-istálló a 2020-as teljes idényben három pontot szerzett, 2021-ben egyet sem, és tavaly kirívóan a mezőny leggyengébb autójával rendelkezett. Még az erősorrend utolsó előttije, az Alfa Romeo is összekapirgált tizenhárom pontot. Most pedig két futam után ott tartunk, hogy a Haasnak 12 pontja van, ezzel az ötödik helyen áll tíz konstruktőr között, de azt is jegyezzük meg, hogy a hatodik az Alfa, kilenc ponttal. Az élen Ferrari (78), Mercedes (38), Red Bull (37) a sorrend, ám az elmúlt nyolc év konstruktőri vb-címét begyűjtő „ezüstnyilak” csak azért másodikok, mert a bahreini szezonnyitó utolsó köreiben az előttük haladó Red Bullok technikai problémák miatt kiestek a versenyből.

A Szaúd-arábiai Nagydíj végeredménye már kihozta a jelenlegi valós erőviszonyokat, a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) és a Bahreinben győztes Charles Leclerc (Ferrari) csatázott látványosan az első helyért – előbbi nyert –, George Russell (Mercedes) örülhetett az ötödik helynek, Hamiltont pedig végül tizedikként intették le. Az új szabályokkal, az új autókkal kaptunk egy „új” világbajnokságot, és most nem csak arról van szó, hogy a Mercedes hátrébb szorult. Előtte a Red Bull volt egyeduralkodó. 2012-ben ugyan Sebastian Vettelt (Red Bull) megszorongatta Fernando Alonso (Ferrari), de 2021-ig várnunk kellett, hogy két különböző csapat pilótája harcoljon a vb-címért. Úgy néz ki, idén is ez lesz, csak éppen most Red Bull–Ferrari csata. Persze azért még a modern kori XVI. Lajost se temessük el!