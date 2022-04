"Ez az év úgy volt felépítve, hogy teletöltöttük a mézes köcsögöt, hogy abból az egész olimpia alatt ki tudjanak venni a versenyzők. A vb előtt viszont olyan edzésmunkát végeztünk, hogy még maradjon valamennyi abból mézből. Már nem lehetett megfeszíteni a gyerekeket, így is három héttel hosszabbra nyúlt a szezon, mert a vb-t ennyivel elcsúsztatták" - utalt az elmúlt hetek könnyített munkájára Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere az MTI-nek.



A szakember hozzátette, ennek megfelelően viszont mindenki jókedvű és pihent, illetve egyetlen versenyző sem fog úgy felmenni a jégre, hogy ne akarná a legtöbbet kihozni magából.



Bánhidi arról is beszélt, hogy foghíjas lesz a mezőny, mert tudomása szerint az ukrajnai háború miatt kizárt oroszok mellett a kínaiak, a kazahok és a japánok sem indulnak, ezért kapott lehetőséget a magyar női váltó, amely eredetileg nem kvalifikálta magát a vb-re.



"Olyan ez, mint amikor egy együttes lenyomta élete koncertjét, de még kapott egy fellépést. Mindenkiben nagyobb volt a kötelességtudat, minthogy lemondja a vb-t" - mondta Bánhidi arra utalva, hogy az egy aranyat és két bronzot hozó olimpiai szereplés után fel sem vetődött, hogy esetleg a magyar csapat is kihagyná a montreali világbajnokságot.



Az elvárásokkal kapcsolatban óvatosan fogalmazott a szakember, az összetettben és 500 méteren címvédő Liu Shaoang, aki a legrövidebb távon Pekingben is diadalmaskodott, szerinte elszánt és motivált, viszont a fiatalokra semmi terhet nem raknak, esetükben az a fontos, hogy lássanak és tapasztaljanak, mert ez a lehető legmélyebb víz lesz számukra.



Bánhidi elárulta, hogy Liu Shaolin Sándort és az amerikai születésű Krueger John-Henryt lelkileg megviselték az ötkarikás játékokon történtek, nekik most jobbat tesz a hosszabb pihenő, ezért hagyják ki a vb-t. Hiányukban a férfiaknál Liu Shaoang mellett Nógrádi Bence és Jászapáti Péter szerepel majd egyéniben, míg a nőknél Jászapáti Petra és Kónya Zsófia indul. Rajtuk kívül Talabos Attila és Bontovics Balázs, illetve Somogyi Barbara, Somodi Maja és a koronavírusos Sziliczei-Német Rebeka helyett csapatba kerülő Schőnborn Melinda utazott ki a kanadai városba, ahol a váltóban kaphatnak lehetőséget.



A selejtezőket pénteken rendezik, szombaton 500 és 1500 méteren hirdetnek győztest, míg vasárnap 1000 méteren, összetettben és a váltóversenyekben.

Borítókép: Liu Shaoang, Nógrádi Bence, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry (b-j) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének B döntője előtt a Fővárosi Fedett Stadionban a pekingi téli olimpián 2022. február 16-án.