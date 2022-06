A Győri Audi ETO KC 33-31-re kikapott a Vipers Kristiansandtól a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi, budapesti döntőjében, így Tomori Zsuzsanna norvég csapata megvédte címét.

A győri együttes kilencedik alkalommal szerepelt a BL fináléjában és öt győzelem mellett negyedszer veszített.

Eredmény, döntő: Vipers Kristiansand (norvég)–Győri Audi ETO KC 33-31 (15-13)

MVM Dome, 15 400 néző, v.: Merz, Kuttler (németek)

gólszerzők: Jerábková 7, Gulldén 6, Knedliková 5, Mörk 4, Tchaptchet Defo, Naes Andersen, Debelic 3-3, Tomori 2, illetve Hansen 6, Blohm 5, Lukács 4, Oftedal, Kristiansen, Nze Minko, Pintea 3-3, Schatzl, Rü 2-2

lövések/gólok: 52/33, illetve 49/31

gólok hétméteresből: 7/6, illetve 4/4

kiállítások: 4, illetve 2 perc

A finálé egyik pikantériája az volt, hogy február 19-én, a csoportkör utolsó fordulójában a Kristiansandban 30-29-re végződött meccsen szakadt meg az ETO rekordot jelentő, hetven mérkőzésből álló veretlenségi sorozata, amely során 2018 januárjától kezdve 62 győzelem és nyolc döntetlen volt a csapat mutatója.

Az ETO keretéből Jelena Despotovic és Kari Brattset, a norvégoktól többek között Nerea Pena és Heidi Löke hiányzott az idény utolsó mérkőzésén.

A dán Esbjerg elleni elődöntő 32. percében vezetett először két góllal a Győr, ez a fináléban már a nyolcadik percben összejött. A kezdés pillanatától nagy iramot diktált mindkét csapat, a magyar bajnoki címvédő már 10-7-es előnyben is volt, ám a 191-szeres válogatott Tomori Zsuzsanna vezérletével egyre hatékonyabban védekezett a címvédő, és tíz perc alatt 6-0-s sorozatot produkált (13-10).

A norvégok kétszeres olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok kapusa, a 42 éves ex-győri Katrine Lunde ezúttal is remekelt, csapattársai pedig azzal segítették, hogy megfékezték ellenfelük lendületes akcióit. Az első félidő végén egyenlíthetett volna az ETO, de nem járt sikerrel, az ugyancsak volt győri Nora Mörk viszont egy másodperccel a szünet előtt betalált, így a Vipers 15-13-ra vezetett.

Stine Bredal Oftedal (k), a Győr és Ana Debelic (j), a Kristiansand játékosa kézilabda női Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC–Vipers Kristiansand mérkőzésen a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A második felvonás eleje rendkívül hullámzóan alakult, előbb egyenlített a Győr, majd egy 5-1-es sorozattal megint ellépett a norvég együttes. Ahogy múltak a percek és közeledett a hajrá, egyre sürgősebbé vált az újabb egyenlítés az ETO-nak, ám ellenfele minden esetben türelmesen támadott és rendre góllal zárta az akcióit. Ambros Martín vezetőedző időt kért 22-25-nél, ám a játék képe nem változott, a címvédő megingathatatlan volt. A 38. perctől majdnem a legvégéig felváltva estek a gólok, és mivel a hajrá is a norvégoknak sikerült jobban, tavalyi győzelmük után ismét megnyerték a BL-t. Az ETO 15 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárta az idényt.

A kapusok közül Lunde 12, a túloldalon a pályafutása utolsó mérkőzését játszó olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Amandine Leynaud nyolc, Laura Glauser két lövést védett.

A svéd Isabelle Gulldén 2016-ban a CSM Bucuresti színeiben a fináléban, tavaly a francia Brest Bretagne játékosaként az elődöntőben, és most a Vipers irányítójaként is győztes csapat tagja volt a győriek ellen a négyes döntőben. Ezúttal hat gólt lőtt, a meccs utolsó harmadában támadásban is számításba vett Tomori kettővel zárt.

A két csapat hatodik egymás elleni BL-mérkőzésén négy győri siker mellett másodszor nyert a Vipers.

Korábban:

a 3. helyért:

Metz HB (francia)–Team Esbjerg (dán) 32-26 (18-12)

Borítókép: Anne Mette Hansen (b), a Győr és Markéta Jerábková (j), a Kristiansand játékosa a kézilabda női Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC–Vipers Kristiansand mérkőzésen a budapesti MVM Dome sportcsarnokban 2022. június 5-én. Fotó: MTI/Kovács Anikó