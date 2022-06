A magyar labdarúgó-válogatott bravúros teljesítménnyel szombaton 1-0-ra legyőzte az Európa-bajnoki ezüstérmes angol csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójának nyitófordulójában.

A Puskás Arénában 30 ezer, 14 éven aluli gyerek előtt megrendezett találkozón Szoboszlai Dominik szerezte a győztes találatot büntetőből a 66. percben. Az angol válogatott az előző 22 mérkőzésén - tizenegyespárbajt leszámítva - nem kapott ki.

A magyarok ezt megelőzően az 1962-es világbajnokságon múlták felül az angolokat, azóta három döntetlen mellett 12-szer vereséget szenvedtek a szigetországiaktól.

Marco Rossi együttese három nap múlva, kedden az Európa-bajnok olaszok vendége lesz Cesenában a Nemzetek Ligája második fordulójában.

A mérkőzés jegyzőkönyve:

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 1. forduló:

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Puskás Aréna, zárt kapus (30 ezer gyerek), v.: Artur Dias (portugál)

gólszerző: Szoboszlai (66., 11-esből)

sárga lap: Schäfer (21.), Gulácsi (90.), illetve Coady (51.), Maguire (94.), James (94.)

Magyarország:

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Nego, Nagy Á. (Styles, 83.), Schäfer, Nagy Zs. (Vécsei, 87.) - Sallai (Kleinheisler, 71.), Szoboszlai (Fiola, 83.) - Szalai Á. (Ádám, 87.)

Anglia:

Pickford - Walker (Stones, 62.), Coady (Phillips, 79.), Maguire - Alexander-Arnold (James, 62.), Bellingham, Rice, Justin (Saka, a szünetben) - Bowen, Kane, Mount (Grealish, 62.)

A gyerekek vastapsa közepette a mérkőzés előtt rövid megemlékezést tartottak a szerdán elhunyt válogatott labdarúgó, Szőke István emlékére. A Puskás Aréna lelátóin helyet foglaló harmincezer gyerek állandó dudálással a 2010-es, dél-afrikai világbajnokságot idéző vuvuzelás hangulatot teremtett, s bár szervezett szurkolás nem alakult ki, az első perctől az utolsóig zsibongás jellemezte a stadiont.

I. félidő:

A találkozó első kaput eltaláló lövésénél jelentősen megemelkedett a hangerő tekintve, hogy Sallai próbálkozott. Ezt leszámítva viszont az első negyedórában a magyarok ritkán tudták megtartani a labdát, ugyanakkor a védekezésük szervezett volt, így a riválisnak sem akadt komoly lehetősége. Az első igazi ziccer is a magyaroké volt, Nego tökéletes centerezése után Szoboszlai el tudta gurítani a labdát a kifutó Pickford lábai között, de a visszaérő Coady tisztázott a gólvonal előtt.

Ez a helyzet megadta a kellő magabiztosságot Marco Rossi együttesének, amely bár ezután is kevesebbet birtokolta a labdát, de bátran megindult előre, ha megszerezte azt. Gulácsinak is voltak kisebb védései, komoly dolga mégis Pickfordnak akadt, akinek látványos vetődéssel kellett hárítania Nagy Zsolt életerős, jól helyezett lövését egy gyors magyar ellenakció végén. Az egyre bátrabb magyar csapat egyre veszélyesebb is lett: Szalai Ádám például félpályáról megpróbálta átemelni Pickfordot, ami sikerült is, azonban a labda nem sokkal a kaput is elkerülte. Az első félidő tulajdonképpen angol ziccer nélkül telt el, miközben a magyarok a szünet előtt már teljesen átvették az irányítást, ráadásul Nego sokadik nagyszerű jobb oldali beadása után Szoboszlai is kihagyott egy nagy helyzetet, azaz a lehetőségeket tekintve a hazai csapat akár több góllal is vezethetett volna.

II. félidő:

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz a magyarok futballoztak jobban és gólra törően. Nagy Zsolt újabb próbálkozása nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot. Gulácsi első nagy védésére az 51. percig kellett várni, de az sem egy kidolgozott akció után volt, hanem a csereként beállt Saka bal oldali szólója végén hárított a magyar kapus lábbal. A szigetországiak kifejezetten óvatos játékra váltottak, mert amíg a meccs elején - többnyire sikertelenül - letámadással próbálkoztak, addig a második játékrészben teljesen visszahúzódtak a saját térfelükre, így a magyarok egyértelmű fölényben futballoztak, sőt, állandó nyomást gyakoroltak az angol kapura, a rivális volt, hogy percekig nem szabadult a szorításból. A vendégeken a hármas csere sem segített, sőt, a frissen beállt James szabálytalansága miatt megítélt büntetőből a magyarok teljesen megérdemelten vezetést szereztek.

Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a háromoroszlános gárda, innentől kezdve sokkal kezdeményezőbb volt, ennek nyomán inkább a magyar kapu előtt folyt a játék, Gulácsinak többször is védenie kellett, de a védők is önfeláldozóan játszottak, hogy hatástalanítsák az angol támadásokat. Bár hiába záporoztak a labdák a magyar kapu előterébe, a legnagyobb helyzet mégis a hazaiak előtt adódott, ugyanis Kleinheisler lövését bravúrral hárította Pickford, a kipattanó Schäferé lett, aki ordító helyzetben kapu fölé lőtt. Marco Rossi tanítványai az utolsó percekben is küzdöttek, felvállalták az ütközéseket és ha tehették, már a félpálya előtt megtámadták a rivális labdás játékosát. Ez a küzdőszellem kifizetődőnek bizonyult, mert kibírták kapott gól nélkül a találkozót, ezzel hatalmas bravúrt végrehajtva legyőzték az Eb-ezüstérmest.

A mérkőzést követően közösségi oldalaikon Orbán Viktor miniszterelnök és Novák Katalin köztársasági elnök is gratulált a győztes csapatnak.