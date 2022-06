Öt évvel ezelőtt, a Duna Arénában rendezett világbajnokság nyitónapjának legnagyobb szenzációját okozta a váltó, amely bronzérmet nyert, abból az egységből Németh Nándor és Bohus Richárd maradt meg, hozzájuk csatlakozott a kiváló sprinter, Szabó Szebasztián, valamint az azóta már olimpiai bajnokká avanzsált Milák Kristóf.

A délelőtti előfutamok során ez az egység már ostromolta a tokiói olimpiai döntőben úszott országos csúcsát (3:11.06), 3:12:38 perces idejével pedig, ahogyan Németh fogalmazott, megszerezték a 3-as pályát.

Ezúttal Németh kezdett, aki a tokiói olimpia egyéni döntőjében úszott országos csúcsát (47.81) 16 századra megközelítette, majd Szabó is szorosan ott volt a favorit amerikaiak mögött. A rutinos Bohus mellet ugyanakkor elúsztak a riválisok, így Milák a hatodik helyen váltott és ugyan nagyot hajrázott, de csak egy helyet tudott javítani.

Az egység így sem volt messze az ötkarikás fináléban úszott időtől, 3:11.24 perccel lett ötödik.

Milák a futam után a vegyes zónában arról beszélt, elégedett, hiszen az olimpia után a világbajnokságon is ötödik lett az egység. Megjegyezte, most ennyire erős a mezőny, de fel lehet hozzájuk zárkózni, akár már jövőre is.

A női váltó, amely a nyolcadik helyen csúszott be a fináléba, nem tudott javítani helyezésén és Pádár Nikolett, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Molnár Dóra összeállításban a nyolcadik lett.



Eredmények:

4x100 méter férfi gyorsváltó, világbajnok:

------------------------------------------

Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Ryan Held, Justin Ress, Brooks Curry) 3:09.34 perc

2. Ausztrália (William Xu Yang, Matthew Temple, Jack Cartwright, Kyle Chalmers) 3:10.80

3. Olaszország (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo) 3:10.95

...5. MAGYARORSZÁG (NÉMETH NÁNDOR, SZABÓ SZEBASZTIÁN, BOHUS RICHÁRD, MILÁK KRISTÓF) 3:11.24

4x100 méter női gyorsváltó, világbajnok:

----------------------------------------

Ausztrália (Mollie O'Callaghan, Madison Wilson, Meg Harris, Shayna Jack) 3:30.95 perc

2. Kanada (Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Margaret Macneil, Penny Oleksiak) 3:32.15

3. Egyesült Államok (Torri Huske, Erika Brown, Kate Douglass, Claire Curzan) 3:32.58

...8. MAGYARORSZÁG (PÁDÁR NIKOLETT, GYURINOVICS FANNI, SENÁNSZKY PETRA, MOLNÁR DÓRA) 3:38.20

Borítókép: Bohus Richárd, Milák Kristóf, Szabó Szebasztián és Németh Nándor (b-j) a férfi 4x100 méteres gyorsváltó döntője előtt a vizes világbajnokságon a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 18-án (MTI/Kovács Tamás)