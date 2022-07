"Egy olimpián a faluban, vagy most a világbajnokságon, ahol egy szállodában laknak a csapatok, lehet látni azt, hogy kiknek van még esélye az éremszerzésre, csak ők veszik komolyan az egészet. Nekünk már megvan az érem, ez egy extra érzés, de ezzel nem fogunk megelégedni" - folytatta a szakember, aki külön kiemelte a világbajnokságot megelőző erdélyi csapatépítő összetartást, amely nem is konkrétan a vízilabdáról szólt, de olyan hatása volt az alakulatra, aminek most is érzi az eredményét.

A szövetségi kapitány a csapat péntek délelőtti edzéséről elmondta, természetesen nagyon fáradtak voltak a lányok, de ez ilyenkor egy jóleső érzés.

Bíró Attila szövetségi kapitány a vizes világbajnokság női vízilabda tornájának elődöntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzés után a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 30-án MTI/Illyés Tibor

Forrás: Illyés Tibor

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a pénteki sajtótájékoztató kezdetén kiemelte, hogy fantasztikus volt sok ezer szurkolóval átélni a hollandok elleni elődöntőt, jó érzés volt magyarnak lenni.

"Remélem, jó hangulatot teremtettünk a lányoknak, akikre rendkívül büszke vagyok" - nyilatkozta. Megjegyezte, a vb ideje alatt a nemzetközi szövetség a vidéki helyszíneken is járt, Sopronban, Debrecenben és Szegeden is maximálisan meg voltak elégedve a szervezéssel, illetve a csapatok is nagyszerűen érezték magukat.

A magyar együttes szombaton 20 órakor találkozik az amerikaiakkal, szinte garantáltan telt ház előtt, ugyanis annak az 1000 darab jegynek, ami a hollandok elleni elődöntőt megelőzően még elérhető volt a fináléra, a nagy részét már megvásárolták.

Bíró Attila elmondta, a döntőig hátralévő időben "nagy dolgok" már nem történnek, frissítés, regeneráció és az alap taktikai elemek gyakorlása szerepelnek a programban. A szakember megjegyezte, a szükséges mentális és a fizikai erővel rendelkezik a gárda, a játékosoknak pedig nyugodtnak, higgadtnak kell maradniuk és akkor egy szoros mérkőzést játszhatnak az amerikaiakkal a fináléban.

A hollandok elleni csütörtök elődöntőben négy góljával a legeredményesebb magyar, Leimeter Dóra kitér rá, hogy ugyan sokat kivett belőlük a találkozó, de természetesen mindenki nehezen aludt el az éjszaka. A válogatott balkezes kiválósága kitért arra is, hogy jó volt közel telt ház előtt vízbe ugraniuk, ez mindenképpen a női vízilabda fejlődését jelzi. Az aranycsatával kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy nem fognak feltett kézzel menni a döntőre.

"Az amerikaiakkal közösen gyakoroltunk Szegeden, jól ismerjük őket, hasonló játékot játszik a két csapat" - beszélt a szombati ellenfélről az elődöntőben mind a négy ráúszását megnyerő Vályi Vanda.

A magyar válogatott - amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lesz újra dobogós világbajnokságon - legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával a gárda éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

Az amerikaiak világbajnokságon legutóbb a 2015-ös, kazanyi torna csoportkörében az olaszoktól szenvedtek vereséget. A magyarok ugyanakkor a tokiói olimpia csoportkörében 10-9-re legyőzték a világ legjobbjait, az amerikaiak ezt megelőzően legutóbb 2008. augusztus 21-én, a pekingi játékokok fináléjában, Hollandia csapatától kaptak ki (8-9) olimpián.