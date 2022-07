A magyar válogatott a 2013-as barcelonai bronzérem után lett újra dobogós világbajnokságon, legutóbb 2005-ben Montrealban játszott vb-döntőt, akkor Faragó Tamás irányításával éppen az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve ezzel története második vb-aranyát.

A magyarok így öt éremmel zárták a vizes világbajnokságot: az úszó Milák Kristóf a Duna Arénában 100 és 200 méter pillangón diadalmaskodott, a nyíltvízi úszóknál a váltó második, Gálicz Péter pedig 25 kilométeren harmadik volt.



Az ezüstérmes magyar csapat tagjai a vizes világbajnokság női vízilabda tornája döntőjében játszott Egyesült Államok - Magyarország mérkőzés utáni eredményhirdetésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. július 2-án. Egyesült Államok - Magyarország 9-7, ezzel ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott

Forrás: Koszticsák Szilárd / MTI

Az amerikaiak voltak a találkozó esélyesei, hiszen világbajnokságon legutóbb 2531 nappal ezelőtt, a 2015-ös, kazanyi torna csoportkörében az olaszoktól szenvedtek vereséget, ráadásul a mostani tornán a csütörtöki elődöntőben 14-6-ra ütötték ki azt az olasz csapatot, amely a csoportkörben legyőzte a házigazda magyar együttest.

Ugyanakkor a közelmúltban éppen Bíró Attila csapata volt az egyetlen, amely legyőzte az Egyesült Államokat, a tokiói olimpia csoportkörében 10-9-re diadalmaskodott a világ legjobbjai felett, az amerikaiak ezt megelőzően legutóbb 2008. augusztus 21-én, a pekingi játékokok fináléjában, Hollandiától kaptak ki (8-9) olimpián.

A vb-döntőt a helyszínen tekintette meg Novák Katalin köztársasági elnök is, aki a meccset követő díjátadón is részt vállalt: ő adta át az érmet a lányoknak.

Vályi Vanda elhozta az első labdát, Parkes Rebecca pedig szállította az előnyt, ami viszont kimaradt. Az amerikaiak első két támadásukat lövés nélkül fejezték be, a túloldalon viszont megszületett az első találat, Gurisatti Gréta közelről húzta be Szilágyi Dorottya remek átadását. Az amerikaiak a negyed feléhez érve találták el először a kaput, ekkor Madeline Musselman egyenlített az első fórból. Nem sokkal később érkezett a második előnyük is, ezt is Musselman értékesítette. Támadásban mindkét együttes sokat hibázott, az első szünet előtt a magyarok Keszthelyi-Nagy Rita blokkjának köszönhetően még kivédekeztek egy emberhátrányt.

Vályi másodszor is megnyerte a ráúszást, és újra jött a fór, de ez is kimaradt, ám a túloldalon az amerikaiak sem tudtak élni a létszámfölényes lehetőséggel egy remek hazai blokknak köszönhetően. Az újabb magyar támadásból jött az egyenlítést Keszthelyi-Nagy révén, de egy kontra után az amerikaiak megúsztak, Musselman pedig már a harmadik gólját szerezte. A hazai csapatból Parkes harcolt ki újabb előnyt, Gurisatti pedig higgadtan pattintott a léc alá, megtörve ezzel a sziporkázó Ashleigh Johnson kapus magabiztosságát. Visszaúszás közben Rybanska Natasát kiállították, de megint csak jó volt hátrányban a védekezés. Egy perccel a félidő előtt újra fórt kaptak az amerikaiak, ezúttal nagyszerűen végigjátszották az akciót és centerből Maggie Steffens talált be, pedig Magyari ehhez is hozzáért.

A harmadik játékrész elején az amerikaiak egy szép ejtéssel növelték előnyüket, de nem lett három a különbség, mert Magyari hátrányban óriásit védett. Visszaúszás közben Musselmant kiállították, Bíró Attila időt kért, a figurát pedig Gurisatti fejezte be. Érkezett egy vitatható amerikai ötméteres, ráadásul Rybanska kipontozódott, Musselman negyedik góljával visszaállt a kétgólos különbség. Nem sokkal később "lőtávolon kívülre" került a magyar csapat, Magyari kezéről ugyanis befelé pattan Ryann Neushul lövése.

A záró nyolc perc elején fáradtnak tűnt a hazai együttes, Johnson a kapuban azonos létszámban és hátrányban is parádézott, elöl pedig Neushul lőhetett könnyű gólt. Öt perccel a vége előtt Máté Zsuzsanna találatával zárkóztak fel a magyarok, majd Magyari védett hátrányban, Szilágyi betalált, a közönség pedig űzte-hajtotta a csapatot, hiszen újra felcsillant a remény. Mint kiderült, a magyarok támadása alatt nem ment az óra, de hosszas videózás után megadták a találatot.

Kevesebb mint három perc volt hátra, amkor Gurisattit kiállították, az amerikai kapitány időt kért, de tanítványai elrontották a figurát. A kínálkozó alkalommal viszont nem tudtak élni a hazaiak, Garda Krisztina lövését blokkolták 1:50 perccel a vége előtt. A következő támadásra már Magyari is felúszott, Keszthelyi-Nagy pedig parádés kapufás góllal egyetlen találatra hozta fel a magyar csapatot.

Egy védekezési hiba után az amerikaiak 49 másodperccel a vége előtt ötmétereshez jutottak, Musselman pedig eldöntötte az aranyérem sorsát.

A magyar csapatot a lefújást követően hosszú percekig állva ünnepelte a közönség.

A női torna végeredménye, világbajnok:

1. Egyesült Államok

2. MAGYARORSZÁG (MAGYARI ALDA, SZILÁGYI DOROTTYA, VÁLYI VANDA, KESZTHELYI-NAGY RITA, MÁTÉ ZSUZSANNA, PARKES REBECCA, GURISATTI GRÉTA, GANGL EDINA, GARDA KRISZTINA, MAHIEU GERALDINE, LEIMETER DÓRA, RYBANSKA NATASA, FARAGÓ KAMILLA)

3. Hollandia

4. Olaszország

5. Spanyolország

6. Ausztrália

7. Görögország

8. Franciaország

9. Kanada

10. Új-Zéland

11. Kazahsztán

12. Argentína

13. Dél-afrikai Köztársaság

14. Brazília

15. Thaiföld

16. Kolumbia