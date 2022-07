Aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat a kairói vívó-világbajnokságon.

Ebben a szakágban először 1999-ben rendeztek vb-t, a magyarok most aratták az első diadalukat.

A Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca négyes pénteken legyőzte az üzbégeket, majd a bolgárokat, ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között.

A negyeddöntőtől a mérkőzéseket már szombaton, a vb utolsó napján rendezték. A magyarok előbb két tus különbséggel megverték az olaszokat, akiktől a június Európa-bajnokságon kikaptak, majd fölényesen nyertek a spanyolok ellen. A döntőben a franciákkal mérkőztek meg, és 45-40-re bizonyultak jobbnak úgy, hogy Pusztainak kétszer kellett beadnia a győzelmet érő tust.

A nyitó asszóban Pusztai 5-2-re verte Caroline Querolit, majd Battai 5-3-ra Sara Balzert, az első kör lezárásaként pedig Szűcs 5-2-re Sarah Noutchát. A lendület ezután sem tört meg, Battai 5-3-ra bizonyult jobbnak Querolinál, az ötödik asszóban viszont jött az első magyar vereség: Pusztai 7-5-re maradt alul Noutchával szemben. Következett Szűcs Balzer ellen, és sima 5-1-gyel növelte az előnyt. A harmadik kör 30-18-ról indult, és nem tört meg a lendület, Battai 5-1-re lépte le Noutchát. A nyolcadik asszó viszont egyáltalán nem sikerült, Szűcs 12-5-re kikapott Querolitól, de így is maradt kilenc tus az előnyből. Pusztai 40-31-nél ment fel a pástra Balzerrel szemben. A francia faragott valamit a hátrányából, de 44-38-nál Pusztai akcióját látta érvényesnek az asszóvezető, és már el is kezdődött a magyar ünneplés, csakhogy a franciák videózást kértek. Ez pedig nekik kedvezett, így 45-39 helyett 44-40-re módosult az állás. A következő akció viszont már egyértelmű volt, és következhetett az önfeledt magyar ünneplés. Pusztai az utolsó párharcot 9-5-re elvesztette, de a döntő pillanatokban határozott volt. A magyar csapat a nap folyamán egyre jobban vívott, és győzelmével még talán saját magát is meglepte.

A női kardválogatott a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Egyiptomban. Hétfőn győzött Szilágyi Áron kard egyéniben, majd csütörtökön második lett a Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat.

Eredmények:

a 32 között:

Magyarország-Üzbegisztán 45-33

a 16 között:

Magyarország-Bulgária 45-41

negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 45-43

Franciaország-Azerbajdzsán 45-25

Japán-Egyesült Államok 45-33

Spanyolország-Németország 45-42

elődöntő:

Magyarország-Spanyolország 45-31

Franciaország-Japán 45-43

a 3. helyért:

Japán-Spanyolország 45-43

döntő:

Magyarország-Franciaország 45-40

A végeredmény: 1. Magyarország (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 2. Franciaország (Sara Balzer, Sarah Noutcha, Anne Poupinet, Caroline Queroli), 3. Japán (Emura Miszaki, Fukusima Sihomi, Kobajasi Kanae, Ozaki Szeri)

Női kardban 29 csapat indult.

Forrás: MTI

Borítókép: Szűcs Luca, Katona Renáta, Battai Sugár és Pusztai Liza, az aranyérmes magyar csapat tagjai ünnepelnek, miután legyőzték a francia együttest a női kardozók csapatversenyének döntőjében a kairói vívó-világbajnokságon 2022. július 23-án.