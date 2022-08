Bár a mai napig nem tudni pontosan, hogy mi történt Dressellel a budapesti világbajnokságon, miért lépett vissza teljesen váratlanul az amerikai klasszis a Duna Arénában zajló verseny kellős közepén, miután szerzett két aranyérmet, de sokan tudni vélik, hogy pszichés nehézségekkel küzdött, aminek okozója két fiatal riválisa, Milák Kristóf és David Popovici szédületes formája volt pillangón, illetve gyorson.

A várva várt Milák–Dressel-csata tehát Budapesten elmaradt, de most, hogy a magyar pillangókirály új vadászterületet jelölt ki magának a római Európa-bajnokságon, nevezetesen a gyorsúszást, máris kibontakozóban van egy hasonló kaliberű rivalizálás. Popovici júniusban a Duna Arénában robbant be a felnőttmezőnyben, 17 évesen világbajnok lett 100 és 200 gyorson is, amelyekben Rómában immáron Milák is az ellenfele.

Az első egymás elleni döntőjüket 100 gyorson, szombaton 18.22-kor rendezik Rómában.

Borítókép: Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás előfutamában a római vizes Európa-bajnokságon 2022. augusztus 12-én / MTI / Czeglédi Zsolt