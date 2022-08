Életjelet adott magáról a kanadai Dartmouthban a szerdán kezdődő világbajnokságra készülő magyar kajak-kenu válogatott. Hüttner Csaba szövetségi kapitány nincs megelégedve a körülményekkel, igaz, mint mondja, szép az idő, süt a nap, a víz pedig csendes. Márpedig a zord időjárásnál nagyobb ellensége nincs a magyar sikersportágnak. A magyar csapat szereplése azon múlhat, hogy a részben kényszerből megfiatalított női kajakos szakág hogyan teljesít - írja a Magyar Nemzet.

A tó partján a versenyzők sátrakban vannak elhelyezve, illetve mobil épületek vannak felállítva, ráadásul a logisztika sem megoldott, hiszen a hajók, a célvonal és a sátrunk között is több száz méter a távolság. Az étkeztetéssel már a szálláson is volt problémánk, de az közben megoldódott, viszont a pályán a sátrakba behozott étel egy szendvics, illetve egy kis zöldség, ami a versenyzők számára nem megfelelő. A víz viszont legalább jónak mondható és az időjárás is remek – jellemezte a helyi körülményeket a kanadai Halifexből, közelebbről Dartmouthből Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Azt is megemlítve, az utazás is kissé viszontagságos volt:

Pénteken szállt fel a gépünk Budapesten, de csak a szombat hajnali órákban érkeztünk meg a szállásra, mivel a Montreal–Halifax járatunk késett. A megérkezést követően természetesen a szálláson egyből mindenki lefeküdt. Itt öt órával visszább vagyunk a magyar időhöz képest, pár versenyző még küzdött tegnap az átállással, de mára már mindenki rendben van.

Az Új-Skóciában, az Atlantai-óceánra nyíló öbölben fekvő Dartmouthban tizenhárom év alatt tehát szinte semmi sem változott. Legutóbb 2009-ben adott otthont világbajnokságban a kanadai város.

E sorok írója akkor ugyanúgy járt, mint most a komplett válogatott, a montreali csatlakozás lekésése miatt huszonkét órát utaztam. Igaz, a szervezők ennek ellenére vártak a repülőtéren, s a szállásra vittek. Dartmouth szép természeti környezetben fekvő szürke város, miként a legtöbb település a tengerentúlon. S igen, a világbajnokság helyszíne, a Banook-tó akkor is inkább egy cserkésztáborra emlékeztetett, mint egy olimpiai sportág világbajnokságára. Ám miként tizenhárom esztendeje, ez most sem lehet akadálya a jó szereplésnek.

Magyarország akkor, 2009-ben hat arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel Németország és Fehéroroszország előtt a harmadik helyen végzett az éremtáblázaton. Kovács Katalin vezérletével szokás szerint hölgyeink vitték a prímet.

A mostani szereplés éppen azon múlhat, hogy a részben kényszerből megfiatalított női kajakos szakág hogyan teljesít. Különböző okokból hiányzik a csapatból a tokiói olimpián aranyérmet szerzett női négyes (Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra) mind a négy tagja.

A versenyek szerdán kezdődnek, a döntőket szombaton és vasárnap rendezik, amelyeket az M4 Sport élőben közvetít.

A magyar válogatott Férfi kenu: C-1 200 méter: Korisánszky Dávid

C-1 500 méter: Fejes Dániel

C-1 1000 méter: Adolf Balázs

C-1 5000 méter: Adolf Balázs

C-2 500 méter: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám

C-2 mix 500 méter: Gönczöl Laura, Fejes Dániel

C-2 1000 méter: Kiss Balázs, Hodován Dávid

C-4 500 méter: Kollár Kristóf, Slihoczki Ádám, Zombori Dominik, Koczkás Dávid Női kenu: C-1 200 méter: Takács Kincső

C-1 500 méter: Balla Virág

C-1 1000 méter: Balla Virág

C-1 5000 méter: Balla Virág

C-2 200 méter: Bragato Giada, Nagy Bianka

C-2 500 méter: Bragato Giada, Nagy Bianka

C-4 500 méter: Bragato Giada, Balla Virág, Takács Kincső, Nagy Bianka Férfi Kajak: K-1 200 méter: Csizmadia Kolos

K-1 500 méter: Balogh Gergely

K-1 1000 méter: Kopasz Bálint

K-1 5000 méter: Noé Bálint

K-2 500 méter: Nádas Bence, Kopasz Bálint

K-2 mix 500 méter: Kurucz Levente, Gazsó Alida Dóra

K-2 1000 méter: Noé Bálint, Kulifai Tamás

K-4 500 méter: Kuli István, Csizmadia Kolos, Varga Ádám, Nádas Bence Női kajak: K-1 200 méter: Lucz Anna

K-1 500 méter Rendessy Eszter

K-1 1000 méter: Rendessy Eszter

K-1 5000 méter: Kőhalmi Emese

K-2 200 méter: Lucz Anna, Kiss Blanka

K-2 500 méter: Lucz Anna, Kiss Blanka

K-4 500 méter: Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra

Borítókép: Hüttner Csaba szövetségi kapitány bemutatja a sportolókat a magyar kajak-kenu válogatott világbajnokság előtti csapathirdetésén a Stopper rendezvényhajón 2022. június 19-én.