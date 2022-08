Az angyalföldiek így továbbra is várnak első győzelmükre, míg az Európa-ligában csoportkörös népligetiek négy bajnoki után is százszázalékos mérleggel állnak.

A Vasas 2009 augusztusa óta nem tudja legyőzni riválisát a Fáy utcában.

OTP Bank Liga, 6. forduló: Vasas FC–Ferencváros 0-1 (0-1)

Illovszky-stadion, 4295 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Zachariassen (17.)

sárga lap: Holender (66.), Berecz (87.), illetve Esiti (27.), Bogdán (64.), Knoester (93.)

Vasas:

Jova - Ódor, Baráth, Otigba, Hidi P., Deutsch L. (Silye, 70.) - Berecz, Márkvárt (Pátkai, 70.) - Szilágyi Sz. (Novothny, 79.), Holender (Géresi, 70.), Hinora (Radó, 79.)

Ferencváros:

Bogdán - Wingo, Kovacevic, Knoester, Botka (Civic, a szünetben) - Laidouni, Esiti (Besic, 59.) - Zachariassen (Marquinhos, 59.), Nguen (Sigér, 87.), A. Traore - R. Mmaee (Boli, 73.)

A mérkőzés az erőviszonyoknak megfelelően ferencvárosi mezőfölénnyel indult, és a Vasas hiába tömörült be a saját kapuja elé, Zachariassen megpattanó lövésével az első negyedóra végén megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A hazaiak ezt követően próbáltak bátrabban játszani, de kontratámadásaikból csak egy lesgólig, illetve egy veszélyes szabadrúgásig jutottak – utóbbinál Bogdán védett nagyot.

A fordulás után ismét fokozta a tempót és a nyomást a Ferencváros, a Vasas szinte csak pontrúgásokból tudott kisebb-nagyobb veszélyt teremteni a vendégek kapuja előtt. A hajrára Kuttor Attila vezetőedző négy támadószellemű játékost is pályára küldött, de a legnagyobb helyzetet így is a zöld-fehérek dolgozták ki: a 78. percben Traore lövését Hidi vágta ki a gólvonalról. A jó iramú mérkőzés utolsó periódusában is biztosan őrizte előnyét a címvédő, amely megszerezte szezonbeli negyedik győzelmét is.