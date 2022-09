Olykor nagyon bájos tud lenni, amikor valaki valami nagyot szeretne mondani vagy alkotni, és az túl nagyra sikeredik. Így járt a sport egyik legnagyobb állami támogatója, az a cég, amellyel minden szerencsejátékos többnyire és viszonylag egyoldalú kapcsolatban áll, és amely természetesen igyekszik a maga módján folyamatosan fenntartani az érdeklődést minden iránt, ami sport, és amire lehet téteket tenni.

Most az egyik munkatárs abba feledkezett bele, hogy vajon milyen esélyekkel vitézkednek a magyar futballcsapatok a bajnokságban, és ezt százalékokban mérve próbálta meg érzékeltetni.

Nincs abban semmi meglepő, hogy a Ferencváros jött ki az aranyérem legnagyobb várományosának. A Fradi a címvédő, az idén is beverekedte magát az Európa-liga csoportkörébe, nemzetközi szinten is jegyzetté vált az utóbbi évek teljesítménye alapján, az övé a legértékesebb keret. Lehet azon vitatkozni, hogy abban mennyi a magyar futballista, és ők mekkora szerepet játszanak a sikerekben, de ez ebből a szempontból teljesen közömbös, az aranyéremre valóban a címvédő a legesélyesebb, a cég által neki ítélt kilencven százalék nem is mondható túlzásnak.

Még úgy sem, hogy ezek alapján a többiek külön bajnokságot vívnak a többi helyezésért, a másodiktól a tizedikig – az utolsó és az utolsó előtti pozícióért nyilván senki sem harcol, azt minden csapat igyekszik elkerülni. A latolgatás szerint az ezüst­éremre a Kisvárda ácsingózik a legjobb reményekkel, az előző bajnokságot is másodikként zárta, a cég 14,3 tized százalékot ad neki az aranyra (miért éppen tizedre ennyit, csak ő tudja). Tegyük hozzá: nagy elismerés ez a magyar futballban nemrég még teljesen jelentéktelen Kisvárdának, különösen úgy, hogy a latolgatással különösebben vitatkozni sem érdemes.

A cég munkatársa szerint a dobogó beosztása egyébként nem változik a legutóbbihoz képest, mert úgy látja, ismét a Puskás Akadémia lehet a harmadik, ami abból derül ki, hogy neki adja a harmadik legnagyobb esélyt a végső sikerre, szám szerint 8,3 százalékot, és csak ezután következik a Mol Fehérvár 5 százalékkal, majd a sorban jön a Paks 3,3, a Kecskemét 2,5, a Bp. Honvéd és a Vasas 1-1 százalékkal. A maradék öt csapatnak ezt látva szemernyi esélye sincs a dobogó tetején végezni, ami nekik nyilván nem esik jól, de ez van.

Persze illik minden ilyen spekulációt a maga helyén kezelni, a fentit azonban nehéz kicsit is komolyan venni. Ha ugyanis összeadjuk, akkor 125,4 százalékot kapunk, márpedig százalékból csak száz lehet, ezt már az általánosban megtanultuk.