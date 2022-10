Ha az a kérdés, országimázs szempontjából melyik sportesemény hoz a legtöbbet a konyhára számunkra, vita sem lehet afelől, hogy a Formula–1-es Magyar Nagydíj. 1986 óta folyamatosan benne vagyunk a száguldó cirkuszban, a hungaroringi futammal Magyarország a földkerekség valamennyi pontján bekerül a hírekbe, a közvetítések elején százmilliók látják Budapest képeit, emellett minden évben tízezrével jönnek hozzánk az autósport elitkategóriájának rajongói, nem kevés pénzt itt hagyva nálunk. Tavaly a részben nálunk rendezett labdarúgó Európa-bajnokság, idén a Giro d’Italia első három magyarországi szakasza és a vizes vb ugyancsak elvitte a jó hírünket a világba, jövőre pedig az atlétikai vb-től is ezt várhatjuk. A verseny logója, a Gellért-hegy tetején levő, a pálmaágat magasba tartó Szabadság-szobor jó reklámja lesz fővárosunknak.

Ám akár a Formula–1-et, akár a vizes világbajnokságot vagy az atlétikai vb-t nézzük, a világ Magyarországból valójában mégiscsak villanásokat kap, másodperceket a közvetítések elején. Nem úgy, mint mondjuk New York, Berlin vagy múlt vasárnap London a maratonfutó-versenyével, amikor a televízióban több órán keresztül láthatjuk a város nevezetességeit.

Arra, hogy egy egész országot megismerhessünk, a rendezők bemutathassák a világnak, azonban csak egyetlen sportág képes: a kerékpársport.

A három nagy Grand Touron – Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana – a mezőny bő három héten keresztül képernyőn van, érint nagyvárosokat és mesébe kívánkozó kis településeket, várakat és kastélyokat, vagy éppen folyókat, tavakat, hegycsúcsokat. A verseny mellé a televízió előtt naponta kapunk egy útifilmet is.

Idén mind a három Grand Tour külföldről indult, a Giro tőlünk; Budapest, Visegrád, Kaposvár és Balatonfüred – hogy csak a rajt- és célállomásokat említsük – kapott megfizethetetlen reklámot.

A versenynaptárban jó néhány öt-hétnapos viadal is van, mint például a Tour de Hongrie, és a magyar körverseny a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség minapi döntése alapján szintet lépett: 2023-tól három évre bekerült a ProSeries kategóriába, vagyis a World Tourokat követőbe, többek között a német, a norvég és a szlovén körverseny mellé. Nagyon nagy siker is nekünk, a Tour de Hongrie-n jövőre másfélszer több világranglistapontot lehet szerezni, még vonzóbbak leszünk a topcsapatok számára, és az eddiginél is nagyobb publicitást kapunk. Pedig már az idei versenyünk is valamennyi kontinensen, csaknem 190 országban volt látható. Ebben a tekintetben már lehetetlen másfélszeres növekedést elérni.