A második félidőből tíz perc telt el, amikor újabb cserére kényszerült a Ferencváros, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző Pászka helyére Civicet küldte be. A játékot továbbra is a bajnok csapat irányította, az elmúlt hetekben jó formát mutató Debrecenben nem volt elég erő ahhoz, hogy érdemben tegyen az egyenlítésért. A ferencvárosi fölényt jelezte Traoré kapufája, majd Ryan Mmaee második gólja. A duplázó támadó a 79. percben a tizenhatos vonaláról tekert a debreceni kapu jobb oldalába. Csakhamar meg is fogyatkozott a hazai csapat, a 82. percben Mance labdavesztés után hátulról felvágta Zachariassent, ezért Andó-Szabó kiállította őt, bő tíz perccel a pályára lépését követően.