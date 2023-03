Szombaton és vasárnap lép asztalhoz Mark Allen és Ronnie O'Sullivan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban sorra kerülő VI. Magyar Snooker Gála keretében.

2017 óta hét világbajnok járt nálunk, de a mostani gála jelenti a csúcsot, mert a létező legjobb játékost sikerült elhozni, a gála kezdete óta minden rajongó őt várta

– jelentette ki a pénteki sajtótájékoztatón a szervezők részéről Csurgó Balázs. Hozzátette: a felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy az első két meghirdetett előadásra olyan gyorsan elkapkodták a jegyeket, hogy ezért egy harmadik eseményt is a programba illesztettek, amire még nem volt példa.

A programot illetően elárulta, hogy az immár 16 éves Révész Bulcsúval mindkét sztár megmérkőzik úgynevezett shoot out formátumban, ami tulajdonképpen egy gyorsított játék.

Ezt követően megpróbálják megdönteni minden idők leggyorsabb maximum, 147-es brékjét, amikor a 15 piros után minden esetben a színes golyók közül a legértékesebb feketét teszi el a játékos, végül a megfelelő sorrendben a színes golyókat is a lyukba süllyeszti. A rekorddöntés formátumáról nem árultak el részleteket, de a csúcsot éppen Ronnie O'Sullivan tartja 5:08 perccel.

A szünetet követően a hétszeres világbajnok angol sztár pedig megküzd a jelenlegi szezon egyik legjobbjával, ugyanis északír riválisa már három pontszerző viadalon diadalmaskodott.

Statisztikailag talán igaz, hogy én vagyok a legjobb, bár Stephen Hendrynek is hét vb-címe van, mégis csak egy játékos vagyok, aki sznúkerezik és tornákat akar nyerni

– vélekedett arról a felvetésről a sportág 47 éves élő legendája, hogy ő minden idők legjobbja, mert valamennyi rekord - így a legtöbb 100-as és maximum brék is - az ő nevéhez fűződik.

O'Sullivan a budapesti gála kapcsán kifejtette, eddig azért nem jött, mert nem tud mindenhova menni, hiszen ő is csak ember, és a sok edzés és verseny között nehéz minden meghívásnak eleget tenni. Megjegyezte, sok jót hallott az eseményről a többi játékostól, most pedig elérkezett a megfelelő alkalom, hogy ő is megmutassa tudását a magyar közönségnek.

Azért vagyunk itt, hogy jó show-t csináljunk, de közben komolyan is vesszük, mert a nézők jó biztonsági lökéseket (safety) is akarnak látni

– mondta a Mark Allen elleni meccsek kapcsán a gyors játékstílusa miatt Rakétának becézett sznúkeres, aki egyben a vb címvédője jelenleg.

A rendkívül jó formában lévő Mark Allen elárulta, neki az O'Sullivanhez hasonlóan hétszeres világbajnok skót Stephen Hendry volt a példaképe gyerekként, s ennek a két embernek van olyan aurája az asztalnál, ami "félelmetes".

Tizenegyszer találkoztunk, négyszer nyertem, a másik hétre nem emlékszem

– mondta viccesen az egymás elleni találkozókról a 37 éves Allen.

Szombaton 14 és 19, míg vasárnap 13 órától rendezik a VI. Magyar Snooker Gála eseményeit.